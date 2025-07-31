Dos nadadores reusenses desafían el Delta del Ebro por causas solidarias

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El próximo domingo 3 de agosto, los nadadores reusenses Joan Carlos Adell y Jordi Cervera, conocidos por su larga trayectoria en aguas abiertas, emprenderán un reto deportivo y solidario de una gran magnitud: nadar a lo largo de todo el Delta del Ebro, desde el Faro de la Punta de l'Ampolla hasta el Faro de la Punta de la Banya, en el término municipal de la Ràpita.

La travesía tendrá una distancia aproximada de 40 kilómetros, que prevén completar en unas 12 horas de natación ininterrumpida, en un entorno natural único pero exigente.

El objetivo de este reto es dar visibilidad y recaudar fondos para tres causas solidarias que les son especialmente próximas: Valents per Cambrils, en apoyo a la lucha contra el cáncer infantil, Fundació Rosa María Vivar, dedicada a la atención de personas con Alzhéimer, y Swim For ELA, para la investigación y apoyo a las personas afectadas por el ELA o Esclerosi Lateral Amiotrófico.

Con esta iniciativa, Adell y Cervera quieren combinar su compromiso con el deporte y la solidaridad, acercando a la ciudadanía la realidad de estas enfermedades y colectivos que necesitan más apoyo y visibilidad