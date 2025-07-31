Sucesos
Detienen a un hombre por masturbarse en la calle delante de menores en el barrio Fortuny
El arrestado, que cuenta con 13 antecedentes policiales, ha sido acusado de un presunto delito de exhibicionismo
Un hombre de 42 años ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra este mediodía del jueves en el barrio Fortuny de Reus por un presunto delito de exhibicionismo delante de menores. Varios ciudadanos han alertado a la policía autonómica por un hombre que estaba masturbándose y exhibiendo sus partes íntimas en la calle de Guipúzcoa.
Según confirma la policía autonómica, los hechos han pasado en una zona donde hay varias terrazas de establecimientos de restauración donde había menores presentes. Por este motivo ha sido detenido por un presunto delito de exhibicionismo delante de menores. El hombre arrestado cuenta con 13 antecedentes policiales.