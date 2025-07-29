La Guardia Urbana de Reus incorpora a 11 agentes nuevos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Reus aumenta la plantilla con 11 nuevos agentes, de los cuales 8 se han incorporado en el mes de junio una vez han finalizado el curso de formación básica del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, y se suman a los 3 que incorporaron el mes de octubre que ya tenían hecho curso del ISPC. Con las nuevas incorporaciones, la plantilla del cuerpo de seguridad municipal llega a los 171 efectivos.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Reus tiene abiertos dos procesos de selección para incorporar nuevos guardias a la plantilla: una convocatoria libre de 13 plazas de agente; y una convocatoria de movilidad interadministrativa de 5 plazas para proveer con agentes otros cuerpos de seguridad. En los dos procesos hay una reserva del 30% de plazas objeto de las convocatorias reservadas para mujeres.

Las nuevas incorporaciones y los procesos abiertos hacen avanzar en el cumplimiento de los compromisos de ampliación progresiva de la plantilla de la Guardia Urbana para ajustarla a las necesidades de mejora del servicio.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y la concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia, han ofrecido este martes 29 de julio una recepción a los nuevos agentes en el palacio municipal.