Sucesos
Queman cuatro contenedores en la avenida Salou de Reus
Los hechos han pasado a la una de la madrugada de este lunes
Cuatro contenedores han quemado esta madrugada cerca del parque de Mas Iglesias de Reus. Los hechos han pasado a las 00.52 horas y ha trabajado una dotación de Bombers de la Generalitat.
Según explica el cuerpo de emergencias, el fuego ha quemado cuatro contenedores completamente situados en la avenida de Salou y otro contenedor y un coche se han visto afectados a causa de la temperatura del incendio. Ninguna persona ha resultado herida.
Justo hace una semana, en la misma zona incendiaron una motocicleta. Allí el vehículo quemó al 100%. Por suerte, ningún vehículo más sufrió ninguna afectación y no hubo ningún daño personal.
Reus
Quema una moto cerca del parque Mas Iglesias de Reus
Shaila Cid