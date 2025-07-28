Queman cuatro contenedores en la avenida Salou de Reus

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Cuatro contenedores han quemado esta madrugada cerca del parque de Mas Iglesias de Reus. Los hechos han pasado a las 00.52 horas y ha trabajado una dotación de Bombers de la Generalitat.

Según explica el cuerpo de emergencias, el fuego ha quemado cuatro contenedores completamente situados en la avenida de Salou y otro contenedor y un coche se han visto afectados a causa de la temperatura del incendio. Ninguna persona ha resultado herida.

Justo hace una semana, en la misma zona incendiaron una motocicleta. Allí el vehículo quemó al 100%. Por suerte, ningún vehículo más sufrió ninguna afectación y no hubo ningún daño personal.