Un detenido y 44 identificados en un dispositivo en el barrio de Sant Josep Obrer de Reus

Los Mossos d'Esquadra junto con la Guardia Urbana de Reus llevaron a cabo el viernes a primera hora de la mañana un dispositivo conjunto en varios bloques de viviendas ubicados en el barrio de Sant Josep Obrer de la capital del Baix Camp. Aparte de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) de la comisaría de los Mossos en Reus, también han participado efectivos de orden pública pertenecientes al Área Regional de Recursos Operativos (ARRO).

El operativo se ha centrado básicamente en el triángulo de las calles de las vírgenes de Guadalupe, Saliente y de la Cabeza, así como también en el entorno de Mas Pellicer y Mas de l'Abelló.

En total se identificaron 44 personas, 21 de las cuales contaban con antecedentes policiales por varios delitos. Dos de estas identificaciones, correspondían a dos mujeres denunciadas por un delito leve de hurto. Asimismo, los mossos han detenido a una mujer de 25 años a quien le constaba una orden judicial vigente de búsqueda y detención.

Durante el operativo, se ha podido recuperar un patinete eléctrico el cual constaba como sustraído y se han abierto diligencias a raíz de la detección de hasta trece casos de defraudación de fluido eléctrico. En este sentido, técnicos especializados de la compañía de la luz, han sido los encargados de desmantelar los puntos de la acometida de suministro que estaban manipulados ilícitamente.

Finalmente, los mossos también han instruido diligencias relativa a la ocupación de un total de tres viviendas.