Desahucian una familia con cinco hijos menores en Reus

Una familia con cinco hijos menores han sido desahuciados este lunes por la mañana de su vivienda situada en el número 15 de la calle Muralla de Reus. El Sindicat d'Habitatge de Reus ha convocado una manifestación delante de la puerta del domicilio para intentar pararlo pero no lo ha conseguido.

Según explican a las redes sociales, Hanan y su familia han estado durante tres años viviendo en el domicilio, ya que no han conseguido que nadie les alquile ningún piso por todos los papeles que les piden. Ahora, después de que el Sindicato haya conseguido parar hasta dos desahucios, este lunes han sido expulsados del domicilio ya que según indican «la jueza se ha negado a aplicar la moratoria». El piso donde vivían hasta ahora es propiedad de un banco.

A primera hora de la mañana, los Mossos d'Esquadra con miembros de los ARRO han cortado la calle hasta que ha llegado la comitiva judicial para ejecutar la orden de desahucio. Allí los esperaban varios miembros del Sindicat d'Habitatge de Reus que han protestado para evitarlo, sin éxito.