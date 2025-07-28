Los caballos y la Feria de Sant Jaume llenan un año más el Parque de la Festa de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Parque de la Festa se ha convertido este fin de semana en un punto de encuentro para los aficionados a los caballos. La Feria de Sant Jaume, que tiene sus orígenes en el año 1343, ofreció un programa amplio de actividades en horario nocturno.

Entre las propuestas, no podían faltar las exhibiciones hípicas ni los espectáculos ecuestres nocturnos. Tampoco, propuestas que ya se han vuelto clásicas del certamen, como la carrera combinada de portadores de sacos de avellanas.