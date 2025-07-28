Reus compra una nueva vivienda para destinarlo a alquiler social en el barrio Horts de Miró

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha comprado una nueva vivienda para destinarlo a alquiler social mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto. Se trata del tercer inmueble que adquiere por esta vía y ya ha iniciado los trámites para la adquisición de un cuarto.

El contrato se firmó el jueves pasado. La vivienda, situado en el barrio Horts de Miró, dispone de cuatro habitaciones y tiene una superficie útil de 103m2, hecho que permite que puedan vivir allí entre seis y siete personas. La adquisición permite ampliar la Bolsa de Alquiler de la ciudad con una de las tipologías de pisos más necesarias.

Según los datos del Registro de Sol·licitants HPO en Reus, de marzo de 2024, un 26% de los demandantes corresponden a unidades de convivencia de cuatro o más personas. Ahora, una vez adquirido, se harán hacer las reformas necesarias para cederlo a una familia en situación de vulnerabilidad.

«Trabajamos para poner a disposición de las familias viviendas de alquiler asequible. El protocolo de tanteo y retracto es una herramienta más que nos ayuda a impulsar las políticas de vivienda que tenemos en marcha», ha dicho la concejala de Vivienda, Anabel Martínez.