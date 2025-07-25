Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La Unió de Botiguers (UBR) y el Tomb de Reus expresaron, días atrás, sus dudas entorno la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El Tomb decidió presentar un recurso contencioso administrativo para «defender una aplicación proporcionada, equilibrada y dialogada de esta medida», tal como expresó en un comunicado. La UBR también consideró la posibilidad de recurrir a los tribunales «ante la preocupación expresada por varios asociados y con el fin de defender los derechos e intereses del comercio local», pero, finalmente, ha descartado esta vía.

Fuentes de la entidad detallan que, para valorar la opción, se consultaron asesores legales especializados en el derecho administrativo y urbanístico y se analizaron diferentes escenarios legales, como la impugnación de la ordenanza municipal, la solicitud de medidas cautelares o la interposición de un recurso contencioso administrativo. «Sin embargo, después de revisar los costes económicos asociados al proceso (tasas, honorarios legales, informes técnicos, posibles recursos posteriores, etc.) y evaluar los riesgos jurídicos (como la incertidumbre de los plazos, la eficacia real de la demanda y el impacto que tendría en la implantación del proyecto), llegamos a la conclusión de que no es viable asumir esta acción como entidad con los recursos actuales», apunta la UBR.

Asimismo, la asociación subraya que «seguiremos haciendo presión por la vía institucional y política, trasladando la voz del comercio ante las autoridades competentes y buscando soluciones que compatibilicen la sostenibilidad ambiental con la actividad económica y la accesibilidad urbana».

También agradecen «el canal abierto de diálogo» con el Ayuntamiento, después de una reunión mantenida con la concejala de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó, y el edil de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Dolors Vázquez, para trasladar sus inquietudes y escuchar el posicionamiento municipal, si bien les habría gustado recibir «compromisos concretos que garanticen un cambio sustancial del proyecto».

El Pallol

Por su parte, desde la Asociación de Comerciantes del Pallol, Pau Salvadó apunta que se está siguiendo el asunto «con interés» y que se han mantenido «reuniones varias» con varios departamentos municipales, la última, ayer mismo. «De momento estamos siguiendo la noticia, pero sin tomar ninguna decisión, y no creo que presentamos ningún recurso», se sincera Salvadó. En esta línea, remarca que «lo importante es ver cuándo se implante la ZBE si es factible el sistema que nos han explicado», es decir, «si la movilidad y las entradas a los parkings se pueden controlar y seguir bien». También se estará pendiente de cómo evoluciona el recurso interpuesto por el Tomb. Asimismo, expresa el deseo «de que no tenga una afectación comercial en negativo, al contrario, que sea para seguir estimulando el sector comercial de la ciudad».