El hotel del Pallol será gestionado por una empresa del grupo reusense Viajes Para Ti

El hotel del Pallol ya ha empezado la cuenta atrás por abrir sus puertas. La Junta General de Redessa aprobará hoy la cesión del derecho de superficie del establecimiento de la empresa Ginkoplanet SL en favor de Kesse Invest SLU, especializada en turismo y el desarrollo, promoción y gestión de reservas y vinculada al grupo Viajes Para Ti, después de que las dos compañías hayan llegado a un acuerdo; un movimiento propuesto por el consejo de administración de la sociedad este miércoles. Según ha podido saber Diari Més, el alojamiento será de cuatro estrellas, contará con 90 habitaciones y dispondrá de una piscina en el terrado. Su entrada en funcionamiento se espera que sea efectiva, como mucho, en septiembre del 2028.

El concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento y consejero delegado de Redessa, Josep Baiges, expresa que «estamos muy contentos que el proyecto del hotel del Pallol lo lidere a partir de ahora una empresa de Reus, con sede en el Tecnoparc, y que tiene una capacidad demostrada para gestionar este tipo de equipamientos y un compromiso claro de invertir en la ciudad dónde están establecidos». Asimismo, desde la empresa municipal se espera que, con el establecimiento, «dada la experiencia de la adjudicataria, se genere una oportunidad no sólo en creación de empleo, sino también con respecto a la dinamización turística del centro de la ciudad, haciéndola más competitiva para la atracción de acontecimientos, congresos y actividad empresarial».

La explotación del hotel, según ha tenido conocimiento Diari Més, se llevará a cabo en colaboración con un grupo hotelero con que Viajes Para Ti ya ha trabajado. Viajes Para Ti es una agencia de viajes con experiencia en gestión de hoteles y reservas, que gestiona los portales web Esquiades.com, sobre escapadas de esquí; BuscoUnChollo.com, centrado en ofertas inmediatas; y Amimir.com, un buscador de alojamientos. Entre las tres marcas, en el 2024 comercializaron más de 300.000 viajes y superaron el millón de noches. Además, hace dos años lanzó la plataforma Jump2Spain.com, que busca atraer turistas internacionales.

El equipamiento hotelero del Pallol se alza mediante un derecho de superficie de Redessa, según el cual el adjudicatario asume la construcción y explotación durante el plazo de 60 años a contar desde la formalización del acuerdo, es decir, vigente hasta septiembre del 2077.

Septiembre del 2025 era el límite fijado en Ginkoplanet para la ejecución de las obras. Con la estructura y el aspecto exterior a punto, quedará adecuar los interiores, con un plazo máximo de tres años.

Junts se abstiene

En el consejo de administración de este miércoles, Junts per Reus mostró discrepancias con la operación y cuestionó la prórroga, así como la subrogación, una actitud que sorprendió a los asistentes, teniendo en cuenta que Teresa Pallarès era la consejera delegada de Redessa cuando empezaron las conversaciones con este operador. En la votación del miércoles, Junts per Reus se abstuvo y la CUP votó en contra.