El Ayuntamiento de Reus aprueba inicialmente la ordenanza de gestión de residuos y limpieza viaria

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Reus ha aprobado de manera inicial este viernes la ordenanza reguladora de la recogida, transporte y prevención de residuos, del servicio de limpieza viaria y espacios privados.

El texto regula los aspectos básicos y generales de la gestión de residuos y la limpieza viaria y de los espacios privados, derivados de la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminantes por una economía circular que invierte la modificada Directiva de residuos, así como, el contenido de la Ordenanza de limpieza aprobada el 20 de diciembre de 1984.

El texto establece un marco normativo que permita alcanzar los objetivos de reducción de los residuos que se generan, impulsar acciones de reutilización y preparación para la reutilización, una correcta valoración de los residuos generados, aumentar el porcentaje en recogida selectiva, reducir los impropios en las fracciones de selectiva, mejorar la calidad de limpieza del espacio público y privado de la ciudad haciendo copartícipe a la ciudadanía en la consecución de estos objetivos.

La redacción del texto que ahora se ha aprobado de manera inicial se ha sometido al preceptivo proceso participativo; y es el resultado de las aportaciones ciudadanas y el trabajo de los equipos técnico y jurídico del Ayuntamiento. Ahora, el texto entra en fase de exposición pública antes de ser aprobado definitivamente.

El plenario también ha aprobado el II Plan Local de la Infancia y la Adolescencia 2025-2030 (PLIA), que pretende ser una herramienta estratégica que, a partir de un análisis actualizado de la realidad local, establezca nuevos retos y objetivos que refuercen la ciudad como un entorno amigable, seguro, inclusivo y participativo para todos los niños y adolescentes.

Menciones honoríficas

El pleno también ha aprobado conceder una la mención honorífica municipal a Jordi Salas Salvadó, el Club Esportiu Costa Daurada y a la Agrupació d'Associacions de Semana Santa.

A Jordi Salas Salvadó le concede la distinción en reconocimiento a su tarea relevante en el mundo de la ciencia y la medicina. Salas es catedrático de Nutrición y Director de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira i Virgili (URV) e investigador académico por la InstituciónCatalana de Recerca i Estudis Avançats (CREA), al mismo tiempo que docente e investigador en la URV desde el año 1988, es un referente internacional en el ámbito de los patrones dietéticos en la obesidad, diabetes, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares. Actualmente, es director de la Unidad de Nutrición del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Sant Joan de Reus, investigador principal del CIBERobn Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición de l&rs quo;Institut de Salut Carlos III y Director del Centro Catalán de la Nutrición del Instituto de Estudios Catalanes.

Al Club Esportiu Costa Daurada se le concede el mérito en reconocimiento a su trayectoria deportiva, social y de inclusión de personas con dificultades funcionales, mediante la práctica deportiva, básicamente con la especialización del baloncesto adaptado, y de forma especial este año para celebrar su 50.º aniversario.

Finalmente, la Agrupació d'Associacions de Semana Santa recibe la distinción en reconocimiento a su trayectoria asociativa, cultural y religiosa de la ciudad de Reus, siendo la mencionada entidad un elemento clave en la preservación de las tradiciones, y de forma especial este año para celebrar su 75.º aniversario fundacional.