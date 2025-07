El concejal no adscrito Julio Pardo y un grupo de ciudadanos presentan un recurso contra la ZBE

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El concejal no adscrito Julio Pardo y un grupo de ciudadanos de Reus presentaron, el pasado sábado, un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Pardo argumenta que la normativa es «discriminatoria e injusta» porque «perjudica a los ciudadanos con menor capacidad económica», así como «ataca el derecho fundamental de la libre circulación, porque todo vehículo con la ITV en vigor, seguro y estando al corriente del pago de impuestos tiene que poder circular libremente por todo el territorio nacional».

También alega que «contradice la libertad pública de empresa, ya que fuerza las empresas a sustituir sus vehículos contaminantes por no contaminantes». Además, el concejal no adscrito comenta que «en Reus no hay contaminación» y que en la elaboración del documento «no se han desarrollado ni valorado realmente las consecuencias y el impacto económico en el comercio de Reus».

Hace escasos días, fue la entidad comercial El Tomb de Reus quien presentó un recurso contra la ZBE para pedir una aplicación «proporcionada, equilibrada y dialogada».