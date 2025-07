Segundo año del Plan Estratégico de Salud Sant Joan: mejora continua y certificaciones internacionales

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Plan Estratégico 2023-25 es la guía que marca el camino a la entidad de derecho público Salud Sant Joan Reus-Baix Camp, que integra el Hospital Universitario Sant Joan y otros equipamientos de la comarca, para alcanzar la excelencia en la atención pública, la gestión interna, la formación y la docencia. Completado el segundo año de vigencia, la jefa de estudios del Hospital Sant Joan, Lourdes Rofes, remarca que es un documento «vivo» y que busca «la mejora continua, ir viendo cómo lo podemos hacer todavía mejor». Ya se plantea cómo será la siguiente hoja de ruta.

El 2024 fue un año prolífico para la entidad, con 111 proyectos enmarcados en el Plan Estratégico. La consecución de la certificación QOPI de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), que acredita la calidad en la atención a los pacientes con cáncer, es uno de los grandes puntales del ejercicio. Rofes señala que se quiere ir más allá: ya se ha tramitado el proceso de acreditación para que el hospital de Reus sea reconocido como Cancer Center. Los resultados se esperan para finales de año.

Uno de los ejes con que se trabaja es la formación. En el 2024, se alcanzó la acreditación de nuevas unidades docentes. «Eso quiere decir que formaremos a tres nuevos especialistas: uno de Neurofisiología Clínica, un médico de Geriatría y un enfermero residente de Geriatría», detalla la cabeza de estudios. Asimismo, se ha avanzado en gestión clínica, ya no sólo en lo referente a la dirección, sino también a los profesionales asistenciales.

Rofes apunta que se han elaborado unos cuadros de datos «muy claros y fáciles de interpretar» que se actualizan a menudo y que permiten ver la evolución en aspectos como las listas de espera, las altas que se dan o el número de consultas que se completan. «Entonces, se puede tomar alguna medida para ir mejorando en todos estos aspectos», menciona.

La Semana de la Experiencia del Paciente sirvió para poner al ciudadano en el centro y «la idea es consolidarla e ir haciéndola cada año». Además, se está analizando «cómo va todo el proceso de urgencias», es decir, se quiere detectar donde hay margen de mejora «para intentar disminuir los tiempos de espera entre pruebas, para ser visitado, etc. en un momento muy complicado y de alta presión asistencial.

Eso implicaría la introducción de «pequeñas modificaciones» que ya marcan el cambio, como podrían ser «mover cosas de sitio» y que, cuando se tienen que sacar muestras de sangre a un paciente para llevar a cabo un análisis, «que tenga todo el material que necesito allí y no tenga que salir y volver a entrar». «Son acciones muy sencillas, pero que hacen que el paciente no tenga que estar esperando tanto», expresa Rofes, quien añade que el proceso no se ha acabado.

En el último eje, la jefa de estudios del Hospital Sant Joan destaca que se ha consolidado el programa Cuidar los que cuidan y que, con la introducción del Plan Estratégico, se quiere incidir a hacer que «la gente se sienta bien en la empresa donde trabaja».

Para el 2025, hay 96 proyectos activos y, hoy día, más de un 10% ya están alcanzados y cerrados. La principal carta será la creación de la Unidad de Investigación Clínica. «Eso será un antes y un después en temas de investigación», subraya Rofes. Será un centro pionero para la realización de ensayos y estudios clínicos y tendrá alcance territorial.

En paralelo, Salud Sant Joan Reus-Baix Camp ya ha empezado a dibujar el siguiente Plan Estratégico, que incidirá entre el 2026 y el 2030. A finales de año, se iniciará una nueva edición del posgrado de liderazgo para profesionales y los alumnos inscritos trabajarán en los proyectos que se tienen que incluir en el documento guía. También se contará con la participación del entorno del EDP, es decir, los pacientes y familiares.