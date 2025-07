Una nueva herramienta conecta productores de alimentos con iniciativas sociales para aprovechar excedentes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una nueva aplicación digital permitirá conectar productores agroalimentarios con iniciativas sociales para aprovechar los excedentes que se generan en el campo y reducir el despilfarro de comida. La herramienta se ha bautizado como Soulfood y permitirá a los agricultores avisar de stock sobrante a las entidades a fin de que la puedan pasar a recoger antes de que se destruya.

Algunos datos apuntan que un tercio de los alimentos que se generan en el planeta acaban en la basura. El proyecto se ha llevado a cabo con la participación del Ayuntamiento de Tarragona, el Ayuntamiento de Reus, el Cluster TIC Catalunya Sud, la Fundación Espigoladors, el Centro Social El Roser y entidades y administraciones de Rumania, Grecia y Lituania, con el apoyo de la Unión Europea.

Dani Martínez, coordinador de espigueos de la Fundación Espigoladors, ha explicado que los productos que no han ingresado a la cadena alimentaria son tratados como «residuos alimentarios». Albert Farré, director del Centro Social El Roser, ha añadido que esto pasa muchas veces porque la comida es rechazada «por temas estéticos comerciales o porque no cumplen con los estándares del mercado». También puede acabar destruido por cuestiones relativas a los precios, que hace que en ocasiones al campesino no le salga por anticipado cosecharlo. «En realidad son nutritivos, saludables y perfectamente comestibles», ha destacado Martínez.

Ante este escenario hace un par de años se empezó a trabajar con el desarrollo de una aplicación que permitiera minimizar este derroche. «La aplicación es un tipo de Tinder de las frutas imperfectas. Por un lado tenemos los productores que no los pueden comercializar y de la otra las entidades, que necesitan producto fresco», ha ejemplificado. Así, el agricultor cuelga las frutas y verduras a la aplicación para que una organización las pueda aceptar. La herramienta también permite hacer una trazabilidad de las donaciones para poder conocer la evolución y así saber si se ha conseguido reducir el derroche.

Por el Centro Social El Roser la aplicación permitirá mejorar la logística de la recogida y tener «una forma más directa de contactar con el productor», ha destacado Farré. «Agiliza mucho el contacto y el mismo día que el campesino lo cuelga, nosotros recibimos una alerta al móvil o al correo electrónico y, por lo tanto, podemos saber que existe aquella donación y la podemos ir a recoger y distribuirla» rápidamente, ha expresado.

Fase final

Ahora Soulfood se encuentra en la fase final de desarrollo. Ya ha superado la fase de pruebas y «es perfectamente funcional», pero hay que acabar de decidir cómo se gestionará a partir de ahora y quién se hará cargo. «Tenemos dos meses por adelantado para acabar de cerrar el proyecto y el objetivo es decidir como pondremos en marcha esta herramienta», ha avanzado Martínez.

La colaboración con entidades y administraciones europeas también ha ayudado a enriquecer la iniciativa. En Cataluña la Fundación Espigoladors hace más de una década que trabaja en este campo pero en Lituania y Rumanía no hay experiencias similares. Para estos países poder reaprovechar alimentos es entrar en un campo que hasta ahora no habían explorado.