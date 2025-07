Cristinini y Cristina Caamiña (T-Systems) serán ponentes en la jornada Woman in Tech 2025

Fotografía de archivo de la pasada edición de la jornada Woman in Tech.Cedida

La jornada Woman in Tech, impulsada por el Clúster TIC Catalunya Sud y que quiere poner de relieve el talento femenino en los sectores tecnológico y digital, celebrará el 10 de septiembre en firaReus una nueva edición. En esta ocasión, contará con dos ponentes de renombre: Cristinini, creadora de contenido digital, y Cristina Caamiña, vicepresidenta de Global Delivery Centers de T-Systems.

Cristina López, más conocida como Cristinini en Internet, se ha convertido en una de las figuras más influyentes del mundo del streaming y la creación de contenido digital y se ha convertido en una referente para las jóvenes interesadas en los videojuegos, la comunicación y la tecnología. La salouense cuenta con más de 1,2 millones de seguidores en YouTube, Instagram y X, y supera los 3,2 millones en Twitch.

Por su parte, Cristina Caamiña, vicepresidenta de Global Delivery Centers de T-Systems, compartirá en el acontecimiento su experiencia en el liderazgo de equipos y en proyectos de transformación digital desde el ámbito corporativo.

La jornada se completará con una mesa redonda formada por profesionales destacadas del sector tecnológico. Tendrá lugar en firaReus Events el miércoles 10 de septiembre, a las 10.30 horas. La entrada a la Woman in Tech será gratuita y estará abierta a profesionales, estudiantes y público en general interesado en la innovación y la transformación, pero requerirá inscripción previa. Las invitaciones ya están disponibles, a través de la página web https://www.inntuyo.com/jornada-woman-in-tech-2025.

Más talento femenino

El Clúster TIC Catalunya Sud pone en marcha esta iniciativa en el marco del programa Woman in Tech, que es posible gracias al apoyo del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya y de los fondos europeos Next Generation. El proyecto Woman in Tech responde a la «necesidad de contribuir a revertir la baja representación de mujeres en el sector TIC y fomentar nuevas vocaciones tecnológicas entre las jóvenes, rompiendo estereotipos», destaca la entidad.

Una de las patas de la iniciativa es la formación y la retención del talento tecnológico femenino. Eso contribuye a hacer visible el talento femenino del sector, consolidando la Cataluña sur como polo tecnológico con una perspectiva inclusiva de género. A lo largo del 2025, el programa ya ha agrupado diferentes actividades, como un webinar con profesionales de empresas tecnológicas.