Reus creará una línea de ayudas adicional para que más familias puedan tener beca comedor

El Consell Comarcal del Baix Camp gestionará las becas comedor de las familias reusenses a partir del curso escolar 2025-26. El Ayuntamiento se encargaba de tramitar las ayudas hasta el año pasado, pero, a partir de ahora, se ha decidido dejar al ente supramunicipal, que también se ocupa del resto de localidades del territorio, la competencia delegada por la Generalitat de Catalunya.

Así y todo, el consistorio no se desentenderá: ha creado una nueva línea de ayudas para favorecer la conciliación, destinada a la ciudadanía que no reciba la subvención del Consell Comarcal, pero que necesite utilizar el servicio de comedor. El dinero se dirigirá a los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil y de las enseñanzas obligatorias, matriculadas en centros educativos sufragados con fondos públicos, que por motivos de conciliación utilicen el servicio de comedor, pero que no sean beneficiarios de la ayuda individual para no encajar con los umbrales de la Generalitat.

Según las bases reguladoras, aprobadas inicialmente por Junta de Gobierno Local, se podrán volver beneficiarios los progenitores, tutores o encargados de la guarda y custodia del menor que estén en una situación laboral activa y que residan y estén empadronados en Reus. En el caso de dos responsables, si uno trabaja y el otro no, no se tendrá derecho a la ayuda. También se establecerán unos umbrales de ingresos anuales por unidad familiar, que se determinarán en cada convocatoria.

El importe de la línea de subvenciones se irá concretando con las ediciones y estará sujeto de la disponibilidad presupuestaria. Para el curso 2025-26, la convocatoria del Ayuntamiento de Reus no se abrirá hasta que el Consell Comarcal no haya resuelto la suya, en principio, de cara a septiembre. Fuentes municipales remarcan que el objetivo es que más gente pueda tener una beca comedor. Asimismo, subrayan que, primero, las familias se tienen que dirigir al órgano comarcal.

El Consell Comarcal del Baix Camp prevé responder a unas 7.000 solicitudes, con una dotación económica que ronda los 6,4 millones de euros. El objetivo de las becas es dar apoyo a las familias con dificultades económicas para hacer frente a los gastos que supone la asistencia al servicio de comedor escolar de sus hijos. Las ayudas pueden ser del 70% o del 100% del precio diario del comedor, que varía según la escuela del demandante.

En ningún caso se podrá superar el máximo de 7,54 euros por alumno y día si el centro tiene un espacio de 2,5 horas al mediodía o de 7,13 euros si facilita dos horas. Pueden ser beneficiarios los niños que estudien entre segundo de Educación Infantil y sexto de Primaria durante el curso 2025-26. Para la resolución, se tendrá en cuenta la renta familiar y la situación particular —conceptos como familia numerosa, monoparental, discapacidad, acogida en familia extensa o expediente abierto a Servicios Socials-.

El presidente saliente del Consell Comarcal del Baix Camp y nuevo vicepresidente del órgano, Ernest Roigé, expresa que la voluntad es que «todo esto funcione y que las becas que se tengan que hacer se hagan», de forma que, si bien asumir la tramitación de las ayudas de las familias reusenses implica «más trabajo» y más personal para el ente, «evidentemente lo sacaremos adelante».

Los últimos años, el área de Servicios a las Personas y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Reus llevó a cabo varios estudios sobre el coste de la gestión de estas becas. Las conclusiones indicaban que los resultados, en términos de eficiencia, no eran positivos, principalmente a causa de la complejidad administrativa del procedimiento, el tiempo requerido para la tramitación y el coste elevado de gestión en relación con el importe otorgado. Por estos motivos, se decidió no renovar el convenio de colaboración y dejar la competencia delegada en manos del Consell Comarcal.