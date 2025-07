Un estudio del Hospital de Reus muestra los beneficios para los pacientes de la presencia de familiares en la UCI

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) ha llevado a cabo un estudio que demuestra que el acompañamiento familiar nocturno con los pacientes de la UCI reduce la posibilidad de desarrollar delirio. El estudio analizó a todos aquellos pacientes que ingresaron en la UCI del Sant Joan de Reus durante el año 2024 e hicieron una estancia de más de 24 horas, que supone una suma de unos 650 pacientes aproximadamente.

«Hemos analizado qué pacientes hicieron delirio y cuáles no y qué pacientes estuvieron acompañados y cuáles no. Al cruzar los datos vimos que aquellos pacientes acompañados por un familiar durante la noche desarrollaban un 50% menos delirio que los que no estaban acompañados», apunta el supervisor de enfermería de la UCI del HUSJR y encargado del estudio, Miguel Querol.

Según explica el enfermero, el delirio es un síndrome «común en el ámbito hospitalario» que normalmente «aparece de manera repentina» y supone una «alteración aguda del estado mental del paciente». «Se caracteriza por la desorientación y el hecho de que el paciente no es capaz de mantener la atención», añade. En este sentido, subraya que lo más importante ante esta situación es trabajar la prevención: «Hoy día se hace más énfasis de la prevención del delirio que en su tratamiento una vez ha aparecido, porque los tratamientos farmacológicos no son muy efectivos».

Dentro de esta prevención está la disminución del ruido durante la noche o el acompañamiento familiar, especialmente en las UCI donde la aparición del delirio suele ser mucho más habitual que en el resto de espacios hospitalarios. «Se tiene que tener en cuenta que en la UCI los pacientes están graves, están solos y es un lugar con mucha tecnología y esta hace ruido. Durante el día más o menos aguantas, pero por la noche, que es cuando necesitas descansar, el ruido dificulta el sueño reparador y el cansancio acumulado puede causar el delirio», afirma.

Además, Querol acentúa la necesidad de prevenir el delirio ante los riesgos demostrados que este supone para el paciente: «Está demostrado y todos los estudios empiezan diciendo que el delirio es un síndrome prevalente que aumenta la mortalidad, la morbilidad, los días de ingreso en el hospital y, por consiguiente, el gasto sanitario del paciente en cuestión».

Por este motivo, el enfermero encargado de la UCI del HUSJR hace un llamamiento a las familias para que hagan el esfuerzo de acompañar a los pacientes durante sus estancias en la UCI: «Antes las UCI eran lugares herméticos donde se dejaba entrar muy poco, pero ahora la UCI está abierta desde las 13 horas hasta las 8 horas, tan sólo durante la mañana se cierra porque es cuando se hacen las pruebas. Y aunque nosotros intentamos favorecer que los familiares se queden con ellos sólo el 25% de los pacientes durante el año 2024 estuvieron acompañados durante la noche».

Ahora bien, también admite que todavía se tiene que seguir estudiando en este ámbito para «introducir más variables» como la gravedad del paciente, si ha sido sedado, si ha sido conectado a un respiradero o si ha sufrido dolor, ya que «son muchos factores que pueden fomentar la aparición del delirio».