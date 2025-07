La Unió de Botiguers y el Tomb de Reus reclaman que la ZBE se delimite al Tomb de Ravals

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Las entidades comerciales muestran su disconformidad con la zona de bajas emisiones que a partir el 1 de diciembre de 2025 empezará a aplicar restricciones al tráfico por fases en Reus hasta su despliegue total a partir del 31 de diciembre de 2027.

En una reunión celebrada el pasado martes 8 de julio por la noche entre estas entidades y técnicos del Ayuntamiento de Reus las asociaciones comerciales compartieron sus dudas con la administración local. «El encuentro formaba parte de la fase de información, comunicación y difusión de la ordenanza y la puesta en marcha de la ZBE. Se pusieron sobre la mesa dudas y desazones propias del desconocimiento», explican fuentes del consistorio a Diari Més.

Por su parte, las entidades comerciales detallaron cuáles han sido algunas de las medidas que les han parecido más preocupantes sobre la nueva ordenanza. «Uno de los puntos que les preguntamos es por qué la superficie que cubre la zona de bajas emisiones en Reus es tan grande, de un 66% del suelo urbano, cuando la normativa no les exige más de un 25%», explicó Víctor Perales, miembro de la junta del Tomb de Reus.

Un hecho que desde la Unió de Botiguers de Reus (UBR) coinciden y lo consideran «excesivo». Según lo que apunta el Decreto 132/2024 de 30 de julio en el artículo 19.1 de la Generalitat de Catalunya, las zonas de bajas emisiones «tienen que contar con una superficie mínima del 25% del suelo urbano mayoritariamente de uso residencial del municipio». Además, en este mismo punto se acepta que en un plazo de 4 años desde la implementación se empiece con una superficie inferior que crezca progresivamente hasta el 25%.

«Lo entenderíamos en el caso que Reus estuviéramos muy mal con respecto a la calidad del aire y, por lo tanto, nos tuviéramos que tragar una zona más grande, pero no nos consta que sea así», apunta Perales. Según datos del Ministerio por la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante los últimos 364 días la estación situada en el Mas Tallapedra de Reus (fuera de la zona de bajas emisiones) habría detectado un 21% de días con una calidad de aire buena, un 72% con una calidad razonablemente buena y un 6% con un nivel regular. Por este motivo, durante la reunión se reclamó en el Ayuntamiento que compartieran datos de la situación actual de la calidad del aire en Reus.

En caso de que la situación de la contaminación del aire no justifique la superficie actual de la zona de bajas emisiones, la UBR y el Tomb de Reus coinciden en el hecho de que se tendría que delimitar el Tomb de Ravals, con el fin de cumplir con el mínimo del 25% del suelo urbano sin provocar un gran impacto en la movilidad.

«Creemos que un tema de la magnitud que representa esta ZBE para la ciudad y para el comercio se tendría que haber trabajado conjuntamente con las entidades comerciales de la ciudad antes de su aprobación», lamentan desde la UBR. Al mismo tiempo proponen que se pare temporalmente la ordenanza «hasta que se haya alcanzado el máximo consenso posible entre todas las partes implicadas» y aseguran que emprenderán «todas las acciones que consideramos oportunas».

Falta de información

Por otro lado, el otro punto de queja que el Tomb de Reus expresó durante la reunión es la falta de información destinada a la población de fuera de Reus. «La gente de fuera de Reus tiene muchas dudas y nos las trasladan a los comerciantes. Muchos nos vienen y preguntan que cuándo ya no se podrán entrar a Reus y no es así, pero es lo que piensan. Eso nos preocupa a los negocios», comenta el miembro de la junta del Tomb de Reus.

En este sentido, pide que se lleve a cabo una campaña informativa destinada a la gente de fuera de Reus por el bien de los comercios locales: «Buena parte de nuestros clientes son gente del área de influencia de Reus y ahora mismo piensan que no podrán entrar. Además, no todo es malo. La ordenanza tiene cosas bien pensadas como la exención que si vas a un parking municipal te permiten entrar, pero no sirve de nada si la gente no lo sabe».

A la vez, la UBR también añade que no es buena idea que la ZBE empiece a funcionar coincidiendo con la campaña de Navidad de 2025, que «concentra entre el 25% y el 40% de la facturación anual de muchos negocios».