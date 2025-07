El IISPV y el Hospital Sant Joan de Reus impulsan un grupo de investigación pionero en enfermería

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) y el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) colaboran en el impulso del Grupo de Investigación en Enfermería R-CUiDEM. El objetivo principal de este nuevo grupo es el de ofrecer un espacio donde se pueda generar y transferir conocimiento centrado en el ámbito de la enfermería, profesión donde la investigación no es muy común. La responsable de la línea de investigación R-CUiDEM y del área comunitaria de la CAP Marià Fortuny (Reus 5), Montserrat Boqué, reivindica que es una iniciativa «pionera»: «Hay una falta histórica de apoyo institucional en la investigación de enfermería. Es a partir de los años ochenta que la enfermería empieza a ser una carrera universitaria, es decir, hace muy poco aunque la profesión hace mucho tiempo que existe».

La línea R-CUiDEM nació en noviembre del 2024 y Boqué comenta que «vamos en pañales. Por este motivo el apoyo del HUSJR es muy importante, pero estamos contentos de cómo vamos hasta ahora». La voluntad es dirigir la investigación a la atención centrada en la persona con todas las posibles dificultades que un paciente puede presentar y aborda tres ejes. El primero es la cronicidad y el hecho de convivir con una enfermedad de larga duración. El segundo es la fragilidad, en el sentido de entender cuáles son las condiciones que aumentan la vulnerabilidad de las personas, especialmente en una sociedad cada vez más envejecida. Y el tercero es la complejidad, integrando todos los factores clínicos y sociales que afectan al paciente.

Con el fin de desarrollar esta investigación, la responsable destaca que no se limitarán a dar apoyo a los profesionales de casa: «Queremos hacer asesoramiento a los profesionales que se quieren iniciar dentro del mundo de la investigación, dar apoyo al desarrollo de herramientas digitales que se puedan aplicar o a profesionales que estén desarrollando su tesis. Estamos abiertos a todo aquel enfermero que quiera mejorar el sistema de salud, y por eso hacemos un llamamiento a todos los profesionales del Camp de Tarragona que quieran participar, sean o no del HUSJR». Además, asegura que la enfermera investigadora «no se aleja del cuidado, sino que profundiza en esta para dar respuestas sólidas y aplicables a aquellas preguntas que nos hacemos a pie de cama».

Preguntas que, en este caso, seguramente hay tantas como enfermeras y, entre los ejemplos que Montserrat Boqué ofrece, menciona el ámbito asistencial: «Con el tema de los cuidadores, nos hacemos preguntas de si quizás no tan sólo tenemos que cuidar al paciente, sino también al cuidador. Tenemos que investigar cómo podemos hacer para que esta persona viva un poco mejor. Cuidar a un paciente es muy difícil y agotador y a los cuidadores lo hacen las 24 horas y si no los damos apoyo claudicarán. Si claudican, no tenemos un sistema preparado para asistir a todos estos pacientes cada vez con más dependencia». Entre otros ejemplos, también apunta al ámbito hospitalario, ya que, «aunque hoy día las estancias en el hospital son muy cortas, requieren unos cuidados muy concretos».