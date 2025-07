Con diabetes también se puede: «No tengo límites»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Cuando tenía 7 años, la vida de Georgina Agell cambió para siempre. «Tanto la mía como la de mis familiares», se sincera. Tuvo un debut diabético. Ya era una niña activa, pero fue entonces cuando «todavía nos involucramos más para que tuviera una rutina».

El deporte se convirtió en parte fundamental e intransferible. Practicaba judo hasta que una lesión de tibia y peroné le obligó a retirarse. Acabó encima de una bicicleta y, desde entonces, no la ha dejado. La primera vez que tocó una mountain bike no le gustó «nada», pero ha acabado participando en la primera etapa de la Volta a Catalunya.

Contraria a los prejuicios, Agell explica que «diabetes y deporte van cogidos de la mano porque marcan mi estabilidad diaria, ya sea emocional como mis controles de glucemia y glucosas». La enfermedad «no deja de ser como una mesa» en la que las patas tienen que estar equilibradas. Eso no sólo implica la insulina, sino también el bienestar emocional y la dieta.

«Es un pack: cuanta más estabilidad tienes en la vida, mejor te encuentras y más control puedes tener, señala la ciclista del Esport Ciclista Mataró. A pesar de la negativa primera impresión, se ha dado cuenta que pedalear le da «libertad de ver mundo» y «me gusta la sensación de ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo». «Me hace sentir muy bien», sonríe.

Cuando va de ruta, tiene que tomar precauciones adicionales. La diabetes es un factor «que afecta a mi rendimiento e incluso me ha provocado tener que retirarme en más de una ocasión de una carrera». «Pero yo estoy contenta de estar donde soy y no me pongo límites», comenta. Convivir con la enfermedad «no creo que tenga que limitar mi día a día». «Es un factor que está en contra mía y quizás si a alguien le cuesta tres años llegar a su mejor rendimiento yo necesitaré seis, pero lo lucharé», asevera.

Impulsora del proyecto Con diabetes también se puede, una de las máximas aspiraciones de la reusense es ayudar a los jóvenes que tienen diabetes y poder ser un ejemplo para ellos. De pequeña, la actriz Montse Germán era su único referente como persona con diabetes. «Deportivamente, no tenía nadie», reconoce Agell. «Mi objetivo es, sin ánimo de lucro, ayudar a los otros», añade.

Pronuncia charlas, conferencia y no duda en echar una mano a cualquiera que contacte con ella. Y es que, al final, «ellos también me ayudan a mí: hacemos familia, nos damos apoyo anímico». «No es fácil convivir con la diabetes, también comporta sus dolores de cabeza, su agotamiento, más de un día acabas hasta arriba, y que te acompañen es más agradable», detalla.

Hablando de su futuro, apunta que «no tengo límites». «Por lo tanto, no me cierro a nada», afirma. Seguirá trabajando, físicamente, técnicamente y ayudando a los otros. La siguiente parada será la ponencia que protagonizará el lunes 7 de julio, a las 19 horas, en el Círcol.