La Guardia Urbana de Reus suma 173 agentes y se acerca al objetivo de los 182 antes del 2027

El Ayuntamiento de Reus cumple hasta ahora con los plazos de aumento de la plantilla de la Guardia Urbana de Reus y se acerca a la cifra objetivo de 182 agentes, establecida en un acuerdo a finales del mandato anterior. Un compromiso que, a pesar del cambio de gobierno, se mantuvo y plasmó en el Plan de Acción Municipal 2023-2027 en el punto 1.10.1.5 y se fijaron como objetivo conseguir los 182 antes del 2027.

Con las últimas incorporaciones de agentes de la Guardia Urbana, que el pasado día 20 de junio cerraron su etapa en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), el cuerpo suma ya un total de 173 agentes este mes de julio. Teniendo en cuenta que a julio de 2023, justo después de iniciar el actual mandato, el cuerpo contaba con 153 efectivos, significa que en los últimos dos años las incorporaciones han permitido sumar una veintena de agentes y tan sólo quedan 9 para alcanzar el objetivo establecido por el gobierno municipal.

«Tenemos que contar que, a la vez que se incorporan nuevos agentes, se jubilan otros y no siempre los procesos de convocatoria finalizan con todas las plazas cubiertas. Aún así, estamos cumpliendo con uno de nuestros compromisos y lo cumpliremos antes del 2027», remarca la concejala de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Reus, Dolors Vázquez, que confía plenamente en este compromiso. Unas convocatorias que, aparte del proceso de selección, también incluyen que los agentes tienen que superar el curso en el ISPC, con una exigencia que la concejala asegura que es igual de alta que en cualquier otro cuerpo policial.

Por otra parte, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valoran también «muy positivamente» el desarrollo «del acuerdo adoptado hace tres años» y que, incluso, se está «mejorando» porque «se está llegando a la ratio pactada antes de tiempo». «Según conversaciones con el equipo de gobierno, la voluntad es de superar el número de agentes de este acuerdo, llegando a conseguir la ratio marcada desde la Unión Europea», afirman fuentes de CSIF al Diari Més.

Por otro lado, admiten que «desde CSIF se está trabajando con Recursos Humanos en un nuevo acuerdo para mejorar las condiciones laborales de la plantilla, ya que se habrían quedado un poco desfasadas. Las negociaciones han sido positivas hasta ahora, pero todavía queda limar algunos puntos de desacuerdo, los cuales esperamos resolver en las próximas semanas».

Ligero retroceso

No obstante, la confianza en alcanzar los objetivos hizo que el gobierno, durante la fiesta patronal de la Guardia Urbana de Reus por Sant Miquel del año pasado, afirmara que el objetivo de los 182 agentes se alcanzaría antes de lo previsto, concretamente, antes del año 2026. Con el fin de conseguirlo, se hizo una modificación de la oferta pública para ampliar la convocatoria de plazas con la voluntad de conseguir el hito.

No obstante, esta promesa ha quedado en duda a causa de que las convocatorias para agentes de la Guardia Urbana no han conseguido cubrir todas las plazas abiertas. Aunque Vázquez afirma que todavía sería posible llegar, comenta que no todo depende del Ayuntamiento: «Se está haciendo un trabajo muy intenso tanto desde la concejalía como desde el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento. La voluntad era llegar y ponemos los medios para hacerlo, pero hay un proceso selectivo y tenemos que respetar la seguridad jurídica también para garantizar el mejor servicio». Al mismo tiempo, sigue confiando en el hecho de que en el 2026 la Guardia Urbana de Reus contará con 182 agentes.

Mejora del material

La concejala de Seguridad y Convivencia reivindica que las líneas de acción desde la concejalía con respecto a la Guardia Urbana han sido dos; la ampliación del capital humano del cuerpo policial y la dotación de nuevo material tecnológico. Para cumplir con este segundo compromiso, durante los dos años de mandato se ha trabajado en varias cuestiones como el desarrollo del Plan de Videovigilancia, con la instalación de múltiples cámaras en lugares como la plaza del Víctor o el Parc del Lliscament, la implementación de una aplicación móvil de seguridad compartida entre municipios o la creación de una nueva Unidad de Investigación de Accidentes.