10 años ‘fent l'índiu’ por Fiesta Mayor en Reus

Cuando el sol ya se había puesto y los niños estaban reconfortados por sábanas, almohadas y peluches, la fiesta no había hecho más que empezar. Por Sant Pere, una noche se tiene que reservar para soltar la vena más tarambana y guiarse por el sonido de la música. O mejor dicho, es el momento perfecto para hacer l'índiu. Reus ha vivido, en el impas del jueves al viernes, las horas más alocadas de la Fiesta Mayor con la Nit de fer l'Índiu; un momento en que la Àliga y los Gegants Indis rompen el protocolo y muestran su faceta más alegre e irreverente.

La ciudad ya hace 10 años que celebra la Nit de fer l'Índiu. Juanlu González, secretario de la Colla Gegantera de Reus y miembro de la comisión organizadora del acto, explica que, del brazo con el Col·lectiu Reusenc d'Activitats Culturals (CRAC), se decidió traer una propuesta nocturna «que en Reus no existía», pero que se podría hacer. «La Nit no es más que un acto popular, festivo, enfocado a buscar un encaje diferente y darle otro talante a las principales figuras de la cultura popular reusense», detalla. «Buscamos sacarle aquel ademán más solemne, más protocolario, y ponerlas en un ambiente totalmente festivo, en unas horas en que normalmente no están en la calle», añade. De esta manera, se crea una «comunión mucho más profunda entre el público asistente y las figuras». «Se ha convertido en un acto muy esperado de la Fiesta Mayor», se sincera.

No obstante, la Àliga y los Gegants Indis no bailan solos. Cada año se invita a un elemento o a un baile, que espera pacientemente en el Campanaret, en el punto más alto de la calle de Llovera. La Àliga y los Indis van a buscarlo partiendo del Ayuntamiento de Reus, en una explosión de euforia colectiva. La entonación de la canción preparada para la ocasión, interpretada por la Banda de fer l'Índiu y la Banda Simfònica de Reus, anima a los asistentes a cantar en pleno pulmón y, en las figuras, a darlo mostrando los pasos prohibidos. En esta ocasión, el invitado de honor fue el Lleó de Reus, con motivo de su vigésimo aniversario; un tiempo en que se ha convertido en uno de los ejemplares del bestiario más queridos por los más pequeños.

Diez años son muchos y González comenta que es un acontecimiento «vivo» y «totalmente dinámico». Aunque son los mismos Gegants, la misma Àliga, el mismo recorrido, la misma interpretación, a la misma hora, «cada año los organizadores nos sorprendemos porque no hay dos que sean iguales», reconoce. Si se compara la Nit de fer l'Índiu de una década atrás y la de la actualidad, «no tiene nada que ver, queda muy poquito de aquella primera noche».

La actividad se ha ido masificando y la gente ya no sólo acompaña a los Gegants Indis y la Àliga en la subida, sino que se escurren entre callejones paralelos para conseguir el mejor sitio en el trayecto. En esta dirección, el miembro de la comisión organizadora apunta que «nos intentamos adaptar a la realidad, analizar la edición anterior y aplicar mejoras para que luzca más y la población se haga el acto más suyo».

De retorno a la plaza del Mercadal, la soltada población, los Gegants Indis, la Àliga y el Lleó tenían todavía cuerda para continuar la fiesta. El DJ Aleix Ballesté fue el encargado de amenizar la velada hasta altas horas de la noche en un escenario más céntrico imposible, delante del Ayuntamiento.