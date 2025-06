Los Gegants de Reus, en versión ‘Armand’

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Los ganxets más pequeños ya tienen un nuevo libro para añadir a su colección de La Reus Petita. Se trata del volumen dedicado a los Gegants, que el ilustrador Armand ha presentado esta primavera.

Siguiendo la idea de la colección, el ilustrador ha retratado, con su particular estilo, las cinco parejas de gigantes de Reus. «Es verdad que les he humanizado un poco», admite. «Aunque son un reflejo humano, normalmente los vemos estáticos, sólo se mueven cuando bailan, y por eso les he querido añadir una gestualidad que les acerque un poco a la gente». Todo, señala al autor, «trabajando a partir de una gráfica fresca y un poco insinuada».

El libro hace 15x15 cm, está imprimido a color y con los bordes redondeados, pensado para los más pequeños de la casa. Cada uno de los gigantes se presenta en una doble página vertical, acompañado de un elemento de aprendizaje. Se trata de una regla perfecta para que los chiquillos puedan tomar las tamaños del gigante y de los objetos que lleva. En la contracubierta del libro los pequeños lectores encontrarán varias piezas concretas que tienen que medir.

Como con el primer volumen de la colección, el Armand ha trabajado estableciendo alianzas con librerías y comercios de Reus, que han asumido las funciones de mecenas del proyecto, impulsando la producción. De esta manera, detalla al autor, asumen también el rol de promotores de la cultura local. Concretamente, se trata de El Barato y las librerías Gaudí, Galatea y Abacus.

La Reus Petita es la continuación de la exitosa trilogía La Tarragona Petita (Bestiari, Nanos y Gegants), que estaba exaurido, pero de la cual este año se ha hecho una reedición, también mediante las alianzas con los comercios locales (en este caso Adserà, Abacus Tarragona, Amb-art, La Capona, El Sótano, Ràdio Brey y la Hamaca).

De las dos colecciones, además, se ha editado una colección de láminas con los protagonistas de los libros, para que los chiquillos –o los mayores– puedan decorar sus casas.

Aunque no quiere avanzar demasiados detalles, el Armand confirma que ya está trabajando en un nuevo volumen. «Será el de los Bailes de Tarragona, pero no cuento con que pueda estar antes de Santa Tecla».