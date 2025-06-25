El Festival Memorimage de Verano propone noches de cine al fresco

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Memorimage - Festival Internacional de Cine de Reus vuelve con su tercera edición de verano, que propondrá cinco noches de cine al fresco gratuito cada jueves de julio en la plaza del Centro de la Imagen Mas Iglesias (CIMIR).

Las películas Elvis (3 de julio), Marco (10 de julio), Marisol, llámame Pepa (17 de julio), Argo (24 de julio) y la sesión especial Les dues cares de l'Everest (31 de julio) conforman esta edición, que tiene el objetivo de acercar grandes éxitos del cine reciente que incorporan imágenes de archivo a la ciudadanía.

El Memorimage de verano bajará el telón con una sesión muy especial con Òscar Cadiach, el primer alpinista catalán en coronar la cima más alta del mundo. Esta sesión contará con la proyección del documental Les dues cares de l'Everest, una mirada apasionante y pedagógica sobre el alpinismo y sus protagonistas más relevantes, y con una charla posterior con Cadiach, que compartirá con los espectadores su experiencia como primer catalán al coronar los 14 ochomiles del planeta sin oxígeno, adicional.

Por otra parte, el Festival Memorimage 2025 volverá a llenar el Teatro Bartrina de Reus de los mejores estrenos de películas con imágenes de archivo en su XX edición, que se celebrará del 4 al 7 de noviembre de 2025. La convocatoria para presentar las películas que formarán parte de esta próxima edición ya está activa y permanecerá abierta hasta el 27 de julio en este enlace.

La convocatoria permite presentarse a las dos secciones competitivas del festival: la Sección Oficial, para largometrajes nacionales e internacionales de más de 40’ que utilizan imágenes de archivo, y la Sección MemoriReus, por obras audiovisuales con imágenes de archivo que hayan sido producidas y/o su temática se centre en la demarcación de Tarragona.