La Cercavila del Masclet cierra la primera jornada de Sant Pere

Los encargados de cerrar la primera jornada de Fiesta Mayor de Sant Pere 2025 no se hicieron esperar ni un solo momento después de la última explosión de la Tronada. El Basilisc y el Bou irrumpieron en la plaza del Mercadal cada uno desde una punta, mientras las grallas volvieron a sonar. Entonces, una voz empezó a gritar por megafonía: «¡Queremos Masclet! ¡Queremos Masclet»! mientras las botas empezaron a pasar de manos.

El primero de todos a quien garantizaron una y lo obsequiaron con el pañuelo corporativo de color amarillo fue al mismo pregonero, Josep Maria Casas. La Cercavila del Masclet había empezado. Al ritmo musical de los Bandsonats y los Bufacanyes, la fiesta inició su recorrido a través de la calle de las Galanes hasta la plaza Catalunya. Desde allí recorrían el arrabal de Santa Anna hasta acabar en la plaza de Prim y retornaban al punto de inicio a través de la calle de Monterols. Mientras tanto, todos los asistentes se apresuraban a visitar los establecimientos próximos para abastecerse de masclet.