La presidenta del Institut Català de les Dones, invitada de honor de Sant Pere 2025

Sònia Guerra López, secretaria general del Departament d'Igualtat i Feminisme y presidenta del Institut Català de les Dones, será la invitada de honor de la Fiesta Mayor de Sant Pere 2025. Así lo han anunciado esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Sandra Guaita, y el concejal de Cultura y Política Lingüística, Daniel Recasens, que también han hecho públicos los abanderados y los diferentes invitados a encender las tronadas de este año.

Este lunes, 23 de junio, a las 18 h, será la izada de la bandera de Reus en el punto más alto del pináculo más grande del Campanario. Como invitados este año habrá los Campaners de Reus.

Mañana martes, 24 de junio, se inicia oficialmente la Fiesta Mayor y se encenderán las primeras tronadas. El pregonero de este Sant Pere 2025 es Josep Maria Casas, propietario de la tienda El Barato de Reus, que será el encargado de la encendida.

El miércoles, 28 de junio, es el día de las Solemnes Completas. La invitada de honor, Sònia Guerra López, encenderá las segundas tronadas de la fiesta y participará en todos los actos solemnes de la velada. La alcaldesa de Reus ha invitado también para este día al presidente del Consell Comarcal del Baix Camp, Ernest Roigé i Savall, y los alcaldes y alcaldesas de la comarca. Los abanderados serán Sergi Guillén, decano del Ilustre Colegio de Abogacía de Reus, con motivo de su 180.º aniversario; Noèlia Moliner, directora Escuela Rubió i Ors, con motivo de su centenario, y Eva Crivillé, directora del Instituto Salvador Vilaseca, con motivo de su 50.º aniversario.

El día de Sant Pere, 29 de junio, encenderá las tronadas de la mañana, a las 11 h, Marcos Massó, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad, en representación de todas las entidades vecinales de Reus.

Joan Vendrell, director del Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, con motivo de su 20.º aniversario de investigación en el territorio; Cesca Guinovart, miembro de la Junta de la Sección Excursionista del Centro de Lectura, con motivo de los 125 el próximo año, y Jordi Garcia, entrenador del primer equipo de hockey del Reus Deportiu, serán los abanderados invitados a participar a la Professó Solemne de Sant Pere, que se iniciará a las 19.30 h. Cuando la imagen de Sant Pere llegue a la plaza del Mercadal y se sitúe delante del Ayuntamiento, estallarán las últimas tronadas de la Fiesta Mayor. En este caso, serán la alcaldesa de la ciudad, Sandra Guaita, y el concejal de Cultura y Política Lingüística, Daniel Recasens, los responsables de encenderla.