Los planes del Govern: «potenciar» Reus como «complemento» del Aeropuerto del Prat

El Govern de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el visto bueno de Aena, acordaron una propuesta de mejora y modernización del sistema aeroportuario catalán. Siendo la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat la solución, el plan prevé trabajar todo «potenciando los aeropuertos de Gerona y Reus y conectándolos ferroviariamente con la ciudad de Barcelona».

El documento menciona que el aeródromo de la capital del Baix Camp actuará con el rol de «complementario en Barcelona y puerta de acceso a la Costa Daurada» y que se efectuarán «mejoras en la terminal». «Seguramente, tendrán que acoger conexiones de corto radio más europeas», mencionó el jefe del ejecutivo catalán, a Salvador Illa, en El mundo en RAC1. Con todo, el territorio analiza con visiones contrapuestas la viabilidad del proyecto: hay quien es optimista y quien es escéptico.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, considera que la ampliación del Prat es «una oportunidad para la consolidación y el crecimiento del Aeropuerto de Reus», especialmente en vuelos domésticos y europeos. La alcaldesa apunta que la apuesta de convertir el Prat en un hub de vuelos transoceánicos «puede provocar una redistribución natural del tráfico aéreo y situar el Aeropuerto de Reus en una posición más relevando dentro del sistema aeroportuario catalán».

Asimismo, expresa su «plena confianza» con la conexión con el alta velocidad, dado que el trazado del TramCamp plantea que pase por el Aeropuerto de Reus y por la estación intermodal.

La Cámara de Comercio de Reus valora «de manera muy positiva» los «avances técnicos y ambientales» sobre la ampliación del Prat. Con todo, quiere «poner de relieve que el Prat no puede ser concebido como una infraestructura aislada, sino como el núcleo central de un sistema aeroportuario catalán completo e integrado, que aproveche el potencial de los aeropuertos de Reus y Gerona».

En esta línea, considera que se abre una «ventana de oportunidad para la consolidación y crecimiento de Reus» a fin de que «asuma un papel más relevante dentro del sistema aeroportuario, aumentando su capacidad operativa y favoreciendo nuevas rutas comerciales.»

«Además, el incremento de la conectividad internacional puede tener un efecto tractor sobre las inversiones empresariales en el territorio, atrayendo proyectos industriales y logísticos de altos vuelos», señala a la corporación, subrayando «la necesidad de mejorar las conexiones terrestres».

Los expertos son escépticos con que las directrices se acaben concretando en Reus. «Tendría que haber una voluntad política que yo no acabo de ver», se sincera Josep Maria Arauzo, catedrático de Economía de la URV. «No hay ninguna voluntad, por lo visto; si se contempla que sea real, lo sabremos los próximos años, viendo las inversiones que se muevan,» remata el CEO de Startsud Studio, Marc Arza.

Arauzo comenta que el Aeropuerto de Reus es una «infraestructura latente» que «no se contempla como una prioridad», en parte, por una estructura de gobernanza de Aena «que no tiene en cuenta los intereses del territorio». «Si tuviéramos una gestión de la Generalitat o de las Cámaras de Comercio, entonces sí que los aeropuertos podrían tomar las medidas y diseñar políticas por el territorio», reflexiona.

La Cámara de Reus, precisamente, insta a las administraciones competentes «a impulsar una gobernanza aeroportuaria descentralizada y orientada a la equidad territorial, a que reconozca el valor de todos los aeropuertos catalanes como palancas de desarrollo económico, cohesión social y vertebración del territorio».

Hermano Bel, catedrático de la Universidad de Barcelona especializado en economía aplicada e infraestructuras, afirma que «no hay ningún precedente de aeropuerto tan menudo conectado con la alta velocidad a un centro urbano, ni de conexión entre aeropuertos».

«No quiere decir que no se pueda hacer alguno, pero creo que, para que funcione, un requisito sería cerrar el Aeropuerto de Barcelona», asevera, teniendo en cuenta el actual volumen de pasajeros de Reus y para desincentivar que los tarraconenses vuelen desde Barcelona.

Para potenciar el aeropuerto en sí, considera que «Reus y la zona tienen que generar demanda» Por ejemplo, menciona que, técnicamente, el Hard Rock podría ser una herramienta que genere interés por volar a la Costa Daurada. «Se están discutiendo cosas para complacer la opinión pública territorial que no se harán nunca», considera Bel, remarcando que «por eso no hay concreciones».

Para impulsar la apertura de enlaces, Arza valora que tendría que haber algún «incentivo» para las aerolíneas, como «que sea más económico aterrizar en Reus que en Barcelona» y «mejorar las conexiones», sin embargo «han preferido no hacer eso y me parece una tragedia» ante la saturación turística de Barcelona.