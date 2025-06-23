El Àliga de Reus estira las alas a tan sólo una semana de Sant Pere

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Corpus celebró ayer uno de sus momentos más emocionantes; la Professó. El séquito festivo salió en pasacalle desde la casa consistorial para ofrecer los bailes tradicionales. Los nans encabezaban a la comitiva, haciendo saltitos y chocando los cinco con los niños congregados a ambos lados.

A los gigantes y la mulassa los seguían, a ritmo constante y acompañados del redoble de tambores. Finalmente, cerraba la comitiva la más festiva de todas, el Áliga. Al sonido de la banda que lo acompañaba, volvió a lucir su plumaje dorado bailando y dando giros ágiles, precisos y al ritmo de las palmas del público.

La comitiva descendió por la plaza Mercadal para después bajar la calle Major hasta acabar a la plaza de Sant Pere, justo delante de las puertas de la Prioral. Toda la comitiva menos el Àliga continuaron el camino, mientras que esta se plantó delante de las puertas de la iglesia, esperando su momento mientras la pequeña plaza se llenaba rápidamente de vecinos.

La espera se alargó más de media hora hasta que, finalmente, las puertas de la Prioral de Sant Pere se abrieron de par en par y salieron las cofradías de la ciudad, desfilando con los cirios y los estandartes bajo la atenta mirada del águila dorada.

Finalmente, cuando estos atravesaron la plaza, los miembros del águila hicieron espacio en torno al ave para que esta abriera sus majestuosas alas en un baile lento y ceremonioso que prescindía de los habituales giros vertiginosos. Finalmente, el Àliga de Reus acabó la danza inclinándose delante de la Prioral, en un gesto solemne.

Alfombras y vermú

Por otro lado, los peatones pudieron disfrutar durante la mañana de ayer de una de las tradiciones típicas de Corpus, las alfombras. Hechas por el centro de la ciudad y con objetos naturales, las alfombras decoraban las calles con vistosos y relucientes colores, llamando la atención de la población que se detenía a ver cómo las montaban.

Una de las alfombras florales del Corpus en ReusTjerk van der Meulen

En la calle Monterols se colocaron entidades como la Agrupación de Asociaciones de la Semana Santa de Reus, la Cofradía de la Verónica o la Parroquia de Sant Joan Baptista. En la Mercadal, en una alfombra gigante se concentraba la Mulassa, los Gigantes de Reus, el Hockey Reus y el Reus Futbol Reddis. Y, para acabar, en el Cementerio Viejo había ubicado a la Congregación Mariana.

Por otro lado, y en medio de los actos previos a la Fiesta Mayor de Sant Pere, el Baile de Diablos de Reus llevó a cabo un «Vermú Diabólico» al mediodía en la plaza de la Harinera con el acompañamiento del DJ Ceba. En la línea iniciada en los últimos meses por parte de la entidad, el grupo quiere consolidar nuevos espacios de encuentro y actividad festiva abiertos a toda la ciudad. Por este motivo, esperan poder convertir este acontecimiento en una cita fija dentro del calendario de Sant Pere.