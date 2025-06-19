La URV destina cerca de 2 MEUR al traslado de la Facultad de Medicina al campus Bellissens

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la URV ha aprobado destinar una partida de 1,94 millones de euros a la realización del estudio de la fase previa del proyecto de traslado de la Facultad de Medicina en el campus Bellissens de Reus. Los recursos procederán del remanente del año 2024, junto con otros recursos ordinarios de la URV, y servirán para encargar la redacción de un informe técnico que marque las líneas maestras del proyecto.

El vicerrector de Economía, Infraestructuras y Relaciones Institucionales de la URV, Juan Antonio Duro, ha explicado que este informe técnico previo es necesario para poner sobre el papel aspectos esenciales del futuro traslado, como de qué manera se llevará a cabo, qué coste tendrá o en qué fases se tendrá que ejecutar.

«Con la puesta en marcha de esta primera fase, previa a un futuro proyecto ejecutivo, activamos la puesta en marcha de la nueva Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en el campus Bellissens, un compromiso histórico que ahora empieza a caminar», ha asegurado Duro.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la aportación de 1,25 millones de euros de dotación en el fondo Endowment que la Universidad creó el año 2013. Se trata de un fondo económico a largo plazo que sigue al modelo de éxito de universidades anglosajonas y que es conocido también como en «fondo patrimonial indisponible», ya que la propia normativa de este sistema bloquea el dinero del fondo con el fin del cual no se puedan utilizar, pero sí que permite utilizar los rendimientos económicos que vaya generando con el tiempo.

El objetivo, según la URV, es que este fondo que ahora se empieza a dotar económicamente se nutra de donaciones privadas que superen la aportación que ha hecho ahora la Universidad, que prevé utilizar el dinero generado por los intereses del fondo a programas de investigación y de atracción de talento.