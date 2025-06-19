Junts pide medidas «urgentes» por las obras de la calle Ample

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Junts per Reus ha presentado un paquete de medidas para reducir las afectaciones de las obras de remodelación de la calle Ample, apuntando que «han generado un enorme malestar en comercios y vecinos», a causa de la «mala gestión» del gobierno municipal.

En una moción, que defenderá en el pleno municipal de mañana, Juntos propone que el Ayuntamiento devuelva las tasas municipales correspondientes a servicios no prestados, como los vados o la recogida de residuos, y que estudie posibles compensaciones a aquellos negocios con «pérdidas económicas justificadas».

Asimismo, Junts defensa la apertura progresiva de tramos una vez estén finalizados, la búsqueda de alternativas de aparcamiento más próximas y accesibles, y el impulso de un estudio de viabilidad para construir un nuevo aparcamiento municipal en el paseo Mata.

Además, el grupo municipal pide la convocatoria de reuniones informativas periódicas con presencia de técnicos y responsables políticos, la mejora de la señalización y de los accesos provisionales, y la creación de un espacio estable de seguimiento del proyecto con participación vecinal y comercial.

En paralelo, a la moción, Junts per Reus exige en el Ayuntamiento que analice de manera específica «la problemática de la circulación en las calles adyacentes sin salida alternativa» y que proponga una «solución consensuada con los vecinos».