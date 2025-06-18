La marca automovilística Dongfeng llega a Reus de la mano del Grupo Nima

La marca automovilística china Dongfeng, reconocida por su innovación en el uso de «nuevas energías», ha abierto un nuevo expositor en Reus. Se trata del debut en el territorio de la empresa, que ya tiene presencia en puntos del Estado como Barcelona, Sabadell, Valencia, Madrid o Zaragoza.

Fuentes de la compañía apuntan que se ha tomado la decisión de inaugurar la concesión junto con Nima Grup d'Automoció «porque creemos que tiene un gran potencial de venta». El establecimiento se sitúa en el cruce entre la calle de Cambrils y la avenida del President Macià, donde antes había un Tàrraco Center, concesionario oficial de Ford.

No obstante, a pesar del cambio por ser expositor de Dongfeng, el local seguirá siendo gestionado por el mismo grupo, dado que Tàrraco Center es una marca de Nima. Por eso, «el taller seguirá siendo del Tàrraco Center», apuntan fuentes del grupo al presente rotativo.