El Ayuntamiento de Reus encarga la remodelación del área de juegos infantiles de la plaza Europa

El Ayuntamiento de Reus ha publicado al perfil del contratante la licitación del contrato para la remodelación del área de juegos infantiles de la plaza Europa. La actuación sale con un presupuesto de salida de 59.622,23 euros, y se enmarca en el despliegue del Plan de Juegos Infantiles y Mobiliario Urbano que lleva a cabo la concejalía de Vía Pública. El plan tiene previsto actuar también en el parque del trenet, con un presupuesto, en este caso ya de adjudicación, de 109.483,22 euros.

La zona donde se actuará en la plaza Europa se encuentra delimitada por una valla de madera y con pavimento de sablón, de una superficie 290 m2, con zonas en mal estado a causa de la corriente del agua. Con respecto al mobiliario, hay un juego en forma de pirámide de escalada, el cual se mantendrá, y un multijuego que presenta un estado de desgaste, el cual se sustituirá por nuevos elementos de juegos infantiles.

Se instalará un multijuego de toboganes que dispondrá de un juego modular de cuatro torres, con acceso mediante escalera y rocódromo. La unión entre cada torre es vía túnel, escalera inclinada y pasarela de equilibrios. También dispondrá de diferentes paneles lúdicos a nivel del suelo. Tendrá capacidad para unos 30 usuarios. Igualmente, al lado se instalará un segundo aparato con dos columpios.

Daniel Marcos, concejal de Vía Pública, afirma que «escuchamos a la ciudadanía y sustituiremos los actuales elementos de juegos infantiles en mal estado por modelos nuevos, con el objetivo de revalorizar los espacios y ponerlos a disposición del vecindario. Queremos que la ciudadanía utilice y se haga suyo el espacio público y por eso lo tenemos que tener en condiciones óptimas».