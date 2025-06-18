Los hijos ilustres de Reus saldrán de sus cuadros en una visita teatralizada al Ayuntamiento

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Los hijos ilustres de Reus volverán a caminar entre la ciudadanía con motivo de Sant Pere. Este viernes y el sábado 20 y 21 de junio, en el marco de la programación de la Fiesta Mayor, está prevista una visita teatralizada en el Ayuntamiento de Reus en que los hijos ilustres de la ciudad «saldrán de sus cuadros» para recibir a los visitantes.

Esta novedad de este año ha sido gracias a la iniciativa de Cori Martínez, secretaria de la junta del Bravium Teatre, y Carmen Sánchez, vocal de la junta. «Las dos somos mucho ganxetes y la idea surgió de un día que tuvimos una reunión en el Ayuntamiento y nos sorprendió la gran cantidad de hijos ilustres que había. Pensamos que se podría hacer alguna cosa, porque la gente no conoce a los hijos ilustres», comenta Martínez.

Aunque mantienen en el anonimato cuáles serán los hijos ilustres que se representarán en esta obra, asegura que se han documentado a la hora de redactar el guion: «Hemos intentado buscar alguna cosa para destacar de cada uno y hemos recibido ayuda de historiadores como Jaume Massó o la Carme Puyol para algunos personajes en concreto. En enero empezamos a informarnos y el guion lo empezamos antes de Semana Santa».

A la vez, a la hora de escoger a los personajes tuvieron en cuenta que hubiera paridad: «Aunque hay muchos más hombres que mujeres, en la obra habrá dos hijos y dos hijas ilustres». Además, habrá un quinto hijo ilustre «invitado» y, tanto Sánchez como Martínez actuarán como guía y ujier respectivamente, sumando un total de siete actores.

Por otro lado, la secretaria agradece que desde el Ayuntamiento los lo han puesto muy fácil: «Tanto desde alcaldía como la concejalía de Cultura nos lo han puesto muy fácil y es de agradecer. Desde el inicio les ha gustado la propuesta y nos han animado a continuar adelante».

Con el fin de hacer los últimos preparativos, desde el Ayuntamiento se les ha permitido llevar a cabo dos ensayos a la casa consistorial, uno mañana jueves 19 de junio y el otro el viernes antes del primero pase. La obra tiene una previsión de duración aproximada de entre 35 y 40 minutos, con tres pases y un aforo de 25 personas cada uno. «Es una obra de pequeño formato, que también quiere interactuar con el público. Nos gusta improvisar y cada pase será ligeramente diferente del anterior», comenta Cori Martínez.

Oportunidad de futuro

Aunque sea la primera vez que se llevará a cabo esta visita teatralizada, esta se estrenará a lo grande al estar incluida en la programación de Sant Pere: «La verdad, es bastante la presión tener que hacerlo por Sant Pere, nunca habíamos dirigido un proyecto como este. Nosotras nunca hemos liderado, siempre hemos sido mandadas».

No obstante, aunque ambas impulsoras se muestran nerviosas ante el inminente estreno, a la vez están «muy ilusionadas» y con la esperanza de poder dar continuidad al proyecto. «Nos gustaría mucho hacerlo más adelante. Eso ha nacido como nacen las cosas en el Bravium, por amor al arte. Cuando hablamos con Cultura les gustó la idea y nos dijeron que, si ahora salía bien, quizás se podía repetir de alguna manera en el futuro», explica la secretaria del Bravium.

Las personas interesadas en asistir a alguno de los pases tienen que hacer reserva previa a través de la página web www.entrapolis.com. Los pases serán a las 18 y 19 horas el viernes 20 de junio y a las 11 horas el sábado 11 de junio.