Cartel completo de las Barraques de Reus 2025: La Sra. Tomasa, Figa Flawas, Boikot y muchos más

El Parc de la Festa volverá a ser el epicentro de la música los días 20, 21 y 23 de junio

Imagen de una edición anterior de Barraques de Reus.

Imagen de una edición anterior de Barraques de Reus.Cedida

Vuelve el espíritu de fiesta a Reus con las Barraques 2025. Un año más, el Parc de la Festa se convertirá en el epicentro de la música y la cultura popular con las esperadas Barraques de Reus, que tendrán lugar los días 20, 21 y 23 de junio en el marco de la Festa Major de Sant Pere.

Este espacio sin ánimo de lucro promete tres noches llenas de música, magia y convivencia, con un ambiente único y comprometido con ser un espacio libre de violencias. Con entrada gratuita para menores de 16 años (con autorización y acompañamiento), y con muchas sorpresas preparadas, las Barraques 2025 ya calientan motores para ofrecer una experiencia inolvidable.

Este es el cartel de los grupos y artistas invitados en esta nueva edición de las Barraques de Reus:

20 junioViernes

  • La Sra. Tomasa
  • Svetlana
  • María Hein

21 junioSábado

  • Al·lèrgiques al Pol·len
  • Figa Flawas
  • Malifeta
  • Cactus

23 de junioLunes

  • Sexenni
  • Boikot
  • Groggy Rude
