Sant Pere
Cartel completo de las Barraques de Reus 2025: La Sra. Tomasa, Figa Flawas, Boikot y muchos más
El Parc de la Festa volverá a ser el epicentro de la música los días 20, 21 y 23 de junio
Vuelve el espíritu de fiesta a Reus con las Barraques 2025. Un año más, el Parc de la Festa se convertirá en el epicentro de la música y la cultura popular con las esperadas Barraques de Reus, que tendrán lugar los días 20, 21 y 23 de junio en el marco de la Festa Major de Sant Pere.
Este espacio sin ánimo de lucro promete tres noches llenas de música, magia y convivencia, con un ambiente único y comprometido con ser un espacio libre de violencias. Con entrada gratuita para menores de 16 años (con autorización y acompañamiento), y con muchas sorpresas preparadas, las Barraques 2025 ya calientan motores para ofrecer una experiencia inolvidable.
Este es el cartel de los grupos y artistas invitados en esta nueva edición de las Barraques de Reus:
20 junio
- La Sra. Tomasa
- Svetlana
- María Hein
21 junio
- Al·lèrgiques al Pol·len
- Figa Flawas
- Malifeta
- Cactus
23 de junio
- Sexenni
- Boikot
- Groggy Rude