El Ayuntamiento de Reus plantea construir pisos con una estructura de servicios dirigidos a las personas mayores

Fotografía de archivo de una visita institucional al Residencial ViuB, el proyecto de pisos de alquiler para mayores de 60 años de Igualada.

El Ayuntamiento de Reus trabaja para habilitar pisos con una estructura de servicios dirigidos a las personas mayores. La alcaldesa, Sandra Guaita, detalla que «inicialmente» se está pensando en una construcción de planta nueva y que se están buscando solares de titularidad municipal que permitan llevar a cabo la ideación.

«Empezamos a tener ubicaciones en las que se podría sacar esto adelante, pero todavía no tenemos una definitiva», explica. El proyecto pretende favorecer la autonomía de las personas de edad avanzada y, al mismo tiempo, garantizar que tengan cubiertas sus necesidades.

La alcaldesa expresa que la idea surge «de la necesidad que tienen las personas mayores» que no quieren vivir en una residencia, pero que anhelan estar más en contacto con otras personas. «Hay mucha queja de esta soledad no deseada por parte de las personas mayores», apunta Guaita.

El consistorio reusense está en contacto con «cinco o seis municipios de toda Cataluña» que quieren «trabajar en la misma línea y tener herramientas conjuntas para desarrollar estos proyectos». Por ejemplo, «hacer proyectos que nos permitan conjuntamente buscar recursos no sólo en Cataluña o en el Estado, sino en Europa».

El planteamiento actual es que los pisos sean de unos 50 metros cuadrados (m2), con una o dos habitaciones y que tengan todos los servicios privativos que requiere el ciudadano, «pero que también tengan espacios comunitarios conjuntos de interrelación, para que haya comunidad, para divertirse, para disfrutar, para hablar, para debatir,» señala la alcaldesa de Reus. Un comedor podría ser un ejemplo de espacio compartido. Asimismo, comenta que iniciativas similares se han extendido en municipios como Igualada.

Guaita remarca que la iniciativa «no sale tan sólo de la visión del gobierno municipal, sino de una demanda de las personas mayores, que nos dicen ‘estamos aquí, no queremos ir a una residencia porque estamos perfectos, pero queremos una manera de vivir diferente’». De hecho, uno de los colectivos que insiste en la realización de la propuesta es el SeniorLab, el laboratorio ciudadano que busca redefinir a una sociedad cada vez más longeva.

El presidente de la entidad y exalcalde de Reus, Josep Abelló, subraya la «conveniencia» de la habilitación de modelos de vivienda compartida para personas mayores. «Es una evidencia su necesidad», asevera. Afirma que, a pesar del valor de la construcción de bloques de pisos, en este caso, «lo más importante es la estructura de servicios que se pueda dar», es decir, los elementos de ayuda y de consideración para la población que vivirá junta, pero que progresivamente va perdiendo la autonomía fruto de su edad.

Abelló destaca que, con este modelo, los usuarios se ayudan y colaboran, aunque menciona que también sería necesario disponer de servicios externos profesionales porque «no es suficiente con que vivan juntos».

El representante de SeniorLab añade que le gustaría conversar sobre el tema con el resto de administraciones públicas del territorio, como la Diputación de Tarragona o el grupo impulsor del Área Metropolitana, para buscar un consenso territorial y expandir el sistema. Además, comenta que se tendría que conseguir que los ancianos sean partícipes del diseño de esta estructura.