El incremento de los residuos que se tiran en los contenedores de orgánica de la recogida neumática y que tendrían que ir a otro depósito compuerta un sobrecoste extra para la ciudadanía de Reus de unos 15.800 euros anuales. Para corregir esta tendencia y generar un ahorro en la gestión de los residuos y alcanzar unos niveles de impropios a la baja, la concejalía de Vía Pública ha tomado medidas y ha empezado ha instalar reductores de boca en los contenedores de orgánica de la neumática para que sólo se puedan tirar las bolsas de la fracción que corresponde, que son de tamaño más pequeña.

Esta medida ya se implantó con éxito en los contenedores de superficie de fracción orgánica y tuvo un impacto directo sobre la reducción de los impropios pasando de 35,60% al 8%.

Daniel Marcos, concejal de Vía Pública ha recordado que «tomar conciencia de hacer correctamente la recogida selectiva tiene no sólo impacto en el medio ambiente sino también en los costes de la gestión, que repercuten en la caja municipal y en el bolsillo del ciudadano».

La fracción orgánica recogida en el sistema de buzones de la recogida neumática se sitúa entre las 30 y las 40 toneladas mensuales, lo que representa una media los últimos años de 400 toneladas/año y en torno al 9% de la orgánica domiciliaria de la ciudad de Reus el año 2024.

El último control de impropios proveniente del sistema neumático dio un valor del 59%, muy por encima de lo que marca la normativa, que establece que el porcentaje máximo de impropios permitido será del 20% desde el 2022 y del 15% desde el 2027. Para revertir la tendencia, se instalarán estos reductores de boca en los buzones de la neumática, con un coste de instalación de 3.870 euros que quedarían amortizados en poco más de un año de uso, y se estima que el porcentaje de impropios bajaría hasta el 9% con el consiguiente ahorro de 15.800 euros anuales. En paralelo la concejalía de Vía Pública está trabajando en una campaña comunicativa para fomentar el buen uso de los buzones de la neumática que en muchos casos ocasionas incidencias en el servicio.