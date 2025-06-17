El Port, un espacio de oportunidades para todo un territorio

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Comercio de Reus ayer por la mañana. Más allá de las disputas habituales entre ganxets y tarraconenses, lo que defendió Castellà era el deber del Port de Tarragona de ejercer como palanca de desarrollo económico de todo el territorio, no sólo la capital. «Hoy día los puertos ya no se explican por las obras y el crecimiento que tendrán ganando espacio en el mar, se explican por su capacidad de generar cadenas logísticas de valor», valoró.

No obstante, el proyecto que más remarcó el presidente del Port durante su conferencia en Reus fue la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que está bien cerca de estar operativa y que el mismo Castellà lo describió como «una gran oportunidad para la reindustrialización del territorio». Esta se sitúa en un espacio de 90 hectáreas dentro del término municipal de Vila-seca, de donde destacó como rasgo diferencial «su absoluta intermodalidad»: «Llegan barcos que pueden descargar a la ZAL, tenemos la estación de la Boella a poca distancia y está previsto tener organizada toda la operativa necesaria para el movimiento de camiones».

Aunque en un inicio este «espacio estratégico» fue pensado para uso del Port, su gran valor reside en el hecho de que «nos vemos en capacidad de situarlo como un espacio industrial destinado en la atracción de empresas». En este sentido, se hizo énfasis una vez más en la generosidad del Port de Tarragona con el territorio: «Si no tiene que ser por logística del Port, no nos importa. Si tenemos que prestar un servicio en el territorio no es que queramos ser generosos, es que tenemos la obligación de hacerlo. El Port es un servicio público del territorio que tiene que ayudar en su desarrollo y crecimiento». Al mismo tiempo, otro hecho beneficioso y que supondría un valor añadido para todas aquellas empresas que se situaran en este nuevo lugar sería de lo que tendrían que perder el tiempo al crear unas nuevas instalaciones para establecerse en el territorio. «La compañía ya disfrutaría de unas instalaciones muy bien diseñadas. De esta manera, el aterrizaje de cualquier empresa podría ser muy rápido y en un solo año ya podrían estar desarrollando su actividad en nuestra casa», subrayó.

Empresas chinas

El mismo Castellà admitió que más de una cuarentena de empresas habían estado trabajando con el Port para su posible llegada a la ZAL provenientes de varios sectores: «Hablamos de empresas de sectores como los vehículos eléctricos, las baterías o la logística comercial de algunas de las grandes marcas de ropa, para poner ejemplos». Además, apuntó que buena parte de estas compañías, como por ejemplo las dedicadas a la fabricación y venta de vehículos eléctricos, eran de origen asiático.

Una proyección exterior que, por lo visto, se ha trabajado en colaboración de la Generalitat de Catalunya: «Estuvimos trabajando con el equipo del presidente Illa hace poco con motivo de su viaje a China». «Además, nos han visitado muchas delegaciones que también hemos hecho en el marco de relaciones con cámaras de comercio, con el Instituto de Comercio Exterior del estado o con consulados y embajadas de países como China o Marruecos», añadió.