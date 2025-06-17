Junts critica la «falta de proyecto y la escucha ciudadana» del gobierno de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El grupo principal de la oposición al consistorio reusense, Junts per Reus, critica que la acción del gobierno municipal de PSC, ERC y Ara «no es positiva». «Podemos decir que Reus tiene un gobierno que no gobierna», subrayó ayer la portavoz del grupo municipal, Teresa Pallarès, durante el balance de medio mandato que los juntaires llevaron a cabo desde el paseo Misericòrdia. «Es un gobierno que olvida las cuestiones esenciales como son la limpieza, la seguridad, la educación o la atención a las personas mayores, con un incremento de un 5% de la delincuencia el año pasado, conflictos con las familias o el cierre del ICASS», afirmó con contundencia.

Por otro lado, Pallarès denunció que el equipo de gobierno liderado por Sandra Guaita «no tiene proyecto de ciudad». «Vive de la inercia de los proyectos planteados o iniciados por parte del anterior gobierno, liderado por Junts, porque este tripartito no tiene visión estratégica ni visión transformadora», argumentó. En este contexto, hizo énfasis en la «falta de cohesión» dentro del gobierno de coalición, ya que «cada partido va a la suya». Al mismo tiempo, también se mostró preocupada ante la «falta de escucha ciudadana» por parte del gobierno: «Demasiados a menudo no tienen en cuenta la opinión de los ciudadanos. Hemos tenido ya muchas manifestaciones de ciudadanos indignados durante los plenos municipales». «Estos no son los servicios públicos que se merecen los reusenses, sobre todo teniendo en cuenta la subida de impuestos», sentenció la jefa de la oposición.