El Ayuntamiento de Reus impulsa una ordenanza de biodiversidad

El Ayuntamiento de Reus inicia los trámites para la redacción de la Ordenanza municipal de protección, mejora y gestión de la infraestructura verde-azul y biodiversidad de Reus.

Este martes se inicia la consulta pública previa para la elaboración de la normativa, con el objetivo de recoger la opinión de la ciudadanía y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura ordenanza. La consulta estará abierta hasta el 16 de julio a través de la plataforma www.participa.reus.cat.

La redacción de la ordenanza forma parte de los trabajos que se están llevando a cabo dentro del proyecto RENATUReus, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Respecto al alcance de la ordenanza, es amplio, ya que pretende regular acciones tanto en espacios públicos como privados, incluyendo todas las zonas que constituyen parte de la infraestructura verde y azul de Reus para garantizar la preservación y sostenibilidad del patrimonio natural de la ciudad.

El espíritu de la norma integra tres objetivos básicos: adaptar la ciudad al cambio climático; proteger el patrimonio natural y mejorar la cantidad y calidad; e incrementar y conservar los espacios verdes y azules en la ciudad.