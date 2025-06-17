Air Nostrum abre la temporada de verano en Reus con vuelos a Mallorca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha comenzado este martes la operativa estival entre Reus y Mallorca con dos frecuencias semanales hasta el 13 de septiembre.

Los precios comienzan en los 42 euros por trayecto y en el caso de los residentes de Baleares las tarifas se inician en los 17 euros. En total van a ser 26 días de operación entre Reus y Mallorca con un total de 3.744 plazas a la venta.

Air Nostrum es la compañía líder de la aviación regional en España y una de las mayores aerolíneas europeas de su clase. Opera para el Grupo Iberia bajo la marca Iberia Regional Air Nostrum. Conecta 59 destinos en 9 países de Europa y Norte de África con su flota de 46 aviones de nueva generación. Cuenta con 1.500 empleados. En sus 30 años de historia ha transportado ya más de 112 millones de pasajeros.