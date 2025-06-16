El Ayuntamiento de Reus plantea crear un espacio autogestionado por los jóvenes

El consistorio inauguró el pasado mes de mayo un nuevo Punto Joven en la Biblioteca Pere Anguera para acercarse a los adolescentes del sur de la ciudadGerard Martí

El Ayuntamiento de Reus se fijó el objetivo de descentralizar los puntos de atención y orientación dirigidos a los adolescentes. Así nació el Punto Joven de la Biblioteca Pere Anguera y se seguirán buscando oportunidades. En esta línea, el consistorio aspira a llevar la aproximación más allá.

El concejal de Juventud, Daniel Marcos, explica que se plantea «conseguir un espacio joven que sea autogestionado por ellos». «Al final, la Palma o la Biblioteca Pere Anguera son más bien puntos de atención, donde sí que pueden llevarse a cabo actividades, pero queremos crear un equipamiento que se lo sientan suyo; que los jóvenes puedan tener un espacio autogestionado donde puedan pasar muchas cosas», reflexiona el edil, añadiendo que no tiene que ser «tanto de oficinas».

El concejal comenta que la voluntad es que los adolescentes sepan, por ejemplo, «que pueden ir allí, reservando una hora, para hacer baile y estar ensayando con unos compañeros; y que alguien que viene a probar juegos de mesa pueda conocerlos».

«Al final, que sea un espacio de relación entre ellos mismos, de tú a tú, y que pueda haber diferentes cosas que pasen en el espacio», valora. Si bien habrá una supervisión por parte de técnicos municipales, se pretende «que no sea un lugar muy reglado ni gestionado por los técnicos».

Marcos explica que en la ciudad le falta tener un lugar con estas características. La ideación todavía se encuentra en una fase «muy inicial», pero el consistorio ya ha empezado la búsqueda de posibles equipamientos, aunque no ha encontrado nada que se acabe de adecuar a los requisitos.

La prioridad es que se ubique «en el sur de la ciudad», porque está hacia donde está creciendo la urbe. Por ahora, no se ha cerrado la puerta a la adaptación de construcciones ya existentes o en uso ni a la habilitación de un edificio de planta nueva.

Para llevar a cabo el futuro proyecto, habrá que reservar una partida en el plan de inversiones correspondiendo. «Con los modelos que están implementados en otros municipios, este tipo de lugares funcionan muy bien y sirven de punto de cohesión, de diferentes dinámicas y de detección,» asegura. «Es un proyecto que creo que puede tener muchos input positivos en los jóvenes», añade.

Por otra parte, el edil Daniel Marcos detalla que se está trabajando para «habilitar nuevos espacios, potenciar los que ya tenemos, crear nuevos, como el del sur, y valorar todas las oportunidades que pueda haber a escala de ciudad». Con este contexto, menciona que «ya hemos trasladado la necesidad» que «alguna cosa pase respecto de los jóvenes» en el marco de la transformación del barrio del Ferrocarril.

«Creemos que sería muy positivo que podamos tener un espacio joven, por ejemplo, en el mercado», cita. También remarca la necesidad de tener en cuenta a los adolescentes en otros proyectos, como el Eix Astorga. «Si hablamos de poder buscar nuevos equipamientos, nunca es suficiente porque nos gustaría estar en los máximos barrios posibles», señala.

«Lo importante es descentralizar servicios, ser al más próximos y accesibles posibles hacia los jóvenes e ir expandiendo, que no sea todo tan centralizado», concluye el concejal de Joventut. Con esta política presente, se ha activado el Servicio de Atención a las Sexualidades para Jóvenes, el Nexos, en el Centro Cívico Gregal.