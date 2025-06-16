Amojono Luri: «La mejor manera de ser auténtico es abrirse en canal, sin artificios»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Seda i ferro es un trabajo doble: un libro de poemas y un disco con canciones. El término cantautor te pega más que nunca.

«A mí me gusta mucho definirme con esta palabra porque canto lo que escribo. Aunque pueda parecer un concepto arcaico, porque se utilizaba sobre todo años atrás, a mí me va muy a medida. Ser cantautor es cantar lo que escribes, lo que haces. Por lo tanto, no separo el Fito que canta de lo que escribe».

¿Cómo decides qué será poesía y qué será música?

«Este libro es un oxímoron, desde el título mismo. La parte que escribo es más cruda y fría, aunque está escrita desde el sentimiento más profundo. La parte cantada, en cambio, es más onírica, no apta para diabéticos, un poco para compensar. Tenía claro que la primera parte tenía que ser más seca y la segunda más alegre y dulce».

Y te abres en canal, sin manías.

«Soy de la opinión que, cuando haces las cosas, tienes que ser auténtico. Y la mejor manera de serlo es abrirse en canal, sin artificios. Después, la producción musical puede ser de una manera o de otra, igual que la estética. Aunque la estética no la tengo nunca presente: lo que me importa es que el resultado sea el que yo siento».

Nadie lo diría, que no te importa la estética. El libro es visualmente delicioso.

«Sí, es verdad, hay un trabajo muy bonito de Joan Serramià, que me ha hecho las ilustraciones, y de Alina Ballester, que ha hecho la maquetación. Todo el mundo ha tenido su parcela de creatividad y ha trabajado con libertad. Cuando Joan me explicó que había hecho las ilustraciones sobre un papel de carcola antiguo pensé Ya verás tú qué pitote, pero al final Alina utilizó precisamente el color de aquel papel y miró que el azul de los dibujos fuera el más fidedigno al azul del bolígrafo Bic que utilizó en Serramià para dibujar».

En la presentación Joan afirmó que había conseguido meterse dentro de tu cabeza. ¿Estás de acuerdo?

«Sí, y también me lo dicen las personas que han leído los poemas. También cabe decir que, a él, ya le fue muy bien eso de meterse dentro del mío cabe, porque así pudo salir un rato de dentro del suyo [río]».

Vamos al disco. Aseguras que ha sido un trabajo muy coral.

Con el productor, el Kandi Álvarez, estuvimos hablando mucho, porque yo quería volver a mi sonoridad de finales de los 80 y principios de los 90, cuando estaba inmerso en la música tradicional. Quería recuperar aquella sonoridad del violín, la flauta y la guitarra irlandesas, el acordeón diatónico, etc. Y compusimos melodías adecuadas para este tipo de instrumentación. A partir de aquí, nos pusimos a buscar músicos que pudieran poner su granito de arena».

Entre los cuales, Joan Reig.

«Sí, con él hicimos Canción de primavera, que cuando lo escuchas no sabes si es de un disco mío o de Joan. Porque la gracia era esta: Ya que vienes, no cantes conmigo, y yo tampoco cantaré contigo. Cantamos los dos. Y este es un poco el sentido de la coralitat que tiene el disco».

También está tu hija Adriana.

«Es importante. Ella toca el piano y un poco el acordeón. Además, canta muy bien y hace canciones muy bonitas. El hecho de que aceptara colaborar conmigo y que, además, me acompañe en los directos, para mí es un gozo».

¿Qué consejo le darías, para hacerse camino en este mundo de la música?

«Que haga lo que le salga de dentro, y ya es suficiente. Si yo tuviera que estar pendiente de gustar o estar de moda, no haría plenamente lo que quiero. Por descontado que me gustaría dar cuarenta conciertos al año y llenar el Palau de la Música, y si eso no pasa debe ser porque no encajo o no gusto lo suficiente. Pero tengo claro que hago lo que me gusta».

Dime un poema y una canción del libro para leer primero.

«El primer poema, Àngel de la guarda, porque está donde explico un poco lo que te irás encontrando. Sobre todo al final: Tengo un ángel que vive dentro de mi suburbio / entre pétalos y espinas. Y, como canción, una que es todo el contrario: Canción de primavera, que invita a vivir. Así queda reflejado este oxímoron constante. Ah, y también el prólogo, que lo ha escrito Tània Sala».