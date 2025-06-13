Reus pone la alfombra roja para reconocer diez perfiles «que nos iluminan»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Olalla Moreno, Lorenzo Caprile, Fran López, Andreu Veà... FiraReus Events se vistió de gala para recibir las personalidades premiadas en la decimoctava edición de los Premios Gaudí Gresol; diez nombres y apellidos que destacan por su carrera profesional, pero también por su vertiente humana. «Hoy hablamos de excelencia; vuestras trayectorias nos iluminan», reconoció el periodista Enric Garcia, presentador del acto.

El presidente de la Fundación Crisol, Emili Correig, destacó que, hoy día, vivimos en un mundo de preocupaciones: una conflictividad bélica «que no cesa y nos deshumaniza», unos aranceles «que amenazan la competitividad»... «Eso es nuestro dolor de cabeza de cada día, pero hoy tenemos el gran honor de reconocer diez personalidades», enfatizó. También destacó los 18 años de los premios, que ya son mayores de edad y, por lo tanto, han repartido 180 estatuillas. «Los 18 años son motivo de perseverancia y eso es un ingrediente clave para alcanzar la excelencia», remarcó Enric Garcia.

Los discursos de los galardonados estuvieron repletos de momentos heterogéneos; desde el tono cómico a la emotividad; y todo, en cápsulas de dos minutos. El arquitecto Ramon Espel, cabeza de construcción de la Sagrada Familia, subrayó que, si bien recibió el reconocimiento a título particular, «a la Sagrada Familia ha habido muchas excelencias a lo largo de la historia». Citando a Andy Warhol, dijo que «la idea no es vivir para siempre, sino dejar cosas que sí que lo hagan». «Eso es lo que pasó entre vuestro hijo predilecto, Antoni Gaudí, y la gran aventura de la Sagrada Familia», certificó. Andreu Veà, pionero de internet, también tenía conexión con el ilustre arquitecto. Su tía-bisabuela era la mujer de llaves de la condesa de Güell y él recibió la llamada del galardón el día que se hizo el primer paso para la beatificación de Gaudí.

El presidente del Patronato de la New Art Foundation, Andreu Rodríguez, premiado en la categoría de Innovación, aprovechó para lanzar un anuncio: el New Art Centre, que será referente en arte tecnológico, abrirá puertas a mediados de julio y se inaugurará oficialmente el 2 de octubre. Por su parte, el chef Fran López expresó que, con su posición, tiene «una gran responsabilidad» al ser la «punta de una lanza en qué va mucha gente detrás, desde productores y agricultores locales que quizás no tienen este altavoz». La actriz Olalla Moreno reflexionó que «lo difícil no es empezar, sino mantenerse», y no sólo sobre los escenarios, «sino mantener la ilusión y la confianza en ti misma». El último a recibir la estatuilla fue el local e incansable Jordi Cervera, recibo por una sonora ovación.

Al acabar la gala, los asistentes no tenían prisa para marcharse. Era la hora de la cena solidaria, que en esta ocasión era en beneficio del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV), centro de referencia en investigación biomédica.