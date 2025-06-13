Marina Porras y Juliana Canet: «Los clubs de lectura no han muerto, son más ‘guais’ que nunca»

Publicado por Creado: Actualizado:

¿Por qué habéis escogido a Gabriel Ferrater para hablar en el Club Tándem?

J.C: «Era el autor más innegociable. El resto de los que hemos hecho ha sido más un toma y daca entre la Marina y yo, aunque de base nos gustan todos y nos han marcado de alguna manera. Pero Gabriel Ferrater nos gusta mucho a las dos».

¿Qué tiene que os llama tanto?

M.P: «De hecho, nos hemos acercado desde lugares bastante diferentes. Yo hice mi tesis sobre él y me centro en sus ensayos de crítica literaria y Juliana lo descubrió por su poesía, que también me gusta, y descubrimos que era una base común enorme y que nos gustaba a las dos».

¿Cómo os planteáis estos clubs de lectura?

M.P: «Estos clubs de lectura que hacemos presenciales lo que intentamos es hacer dos cosas; primero hablar de cosas que queríamos hablar en el capítulo, pero no entraron por una cuestión de tiempo, y después hicieron un club de lectura con el público. Comentamos la lectura, nos recomiendan libros y lo miramos todo desde otro punto de vista».

¿Os han llegado propuestas interesantes del público?

J.C: «A cada acontecimiento aprendemos cosas nuevas y lo que es increíble es que, por mucho que hagas y aunque sea del mismo libro, siempre hay alguien que hace una aportación desde un punto de vista que ni tú ni nadie de tu entorno había contemplado y es muy enriquecedor. Y después siempre la gente nos acaba haciendo recomendaciones de obras que no conocemos de nada y nos marchamos con una lista eterna de recomendaciones. Nuestros oyentes nos han puesto muchos deberes».

¿Deberes de cara la próxima temporada?

J.C: «Sí, porque la segunda temporada está confirmada».

¿Los clubs de lectura se tendrían que revitalizar?

M.P: «Sí, y una de las cosas más sorprendentes de hacer el programa es que hemos ido a lugares muy diferentes y en todas partes hemos tenido un recibimiento muy bueno de gente que ha venido. Además, hay gente que quizás va a un club de lectura y le encanta charlar y otros prefieren sólo escuchar. Hay muchas tipologías de lectores, pero a la gente le gusta compartir la lectura y nosotros teníamos la obsesión de que Club Tándem fuera un acto compartido, no sólo nosotros charlando».

¿Qué perfil asiste a los clubs de lectura y cuál cuesta más?

M.P: «Una cosa muy bonita que ha pasado es que ha venido gente especialmente joven, de todas las edades, pero gente muy joven y muy interesada con los libros que tocamos. Y es cierto que las estadísticas dicen que las mujeres leen más y cuando vas por allí a hacer cosas de libros hay más mujeres que hombres».

¿Hay futuro para los clubs de lectura?

J.C: «Los clubs de lectura no han muerto, creemos que son más guais que nunca y famosas como Dua Lippa tienen un club de lectura. Están más de moda que nunca y a veces en las librerías les funcionan mejor los clubs de lectura que las presentaciones de libro, porque son actos más interesantes. La gente tiene ganas de hablar y de escuchar. Y de leer un libro, que es una actividad solitaria, después poder compartirlo lo hace mucho más enriquecedor y es como una relectura, que nosotros las defendemos a muerte.»