Demandas juveniles en Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La sala de plenos del Ayuntamiento de Reus acogió ayer la primera sesión de presentación de propuestas del Consejo de Jóvenes de los Institutos de Reus. Un nuevo proyecto iniciado este año e impulsado desde la concejalía de Juventud con el objetivo de dar continuidad al Consejo Municipal de Niños, que se celebró el pasado 5 de junio, en la secundaria. «Es una nueva apuesta transformadora que nos hace mucha ilusión como gobierno municipal. Este proyecto ha nacido con la voluntad de escuchar la voz de los jóvenes, ya que tienen que tener un papel activo en la definición de qué modelo de ciudad queremos», reivindicó el concejal del área de Juventud del Ayuntamiento de Reus, Daniel Marcos.

Cuando los consejeros y consejeras tomaron la palabra, expusieron un total de diez propuestas que, esperamos, el consistorio recogió y tomó nota. Entre las ideas planteadas estuvo la ampliación de la oferta de conciertos y festivales de música siempre teniendo en cuenta los grupos y estilos musicales que son de interés para la juventud, además de realizar más fiestas en el Casal de Jóvenes de La Palma durante el año, con la voluntad de ser «una ciudad abierta, festiva y cultural». A continuación, siendo conscientes de «la importancia del deporte y la salud en el desarrollo de los jóvenes», también propusieron organizar olimpiadas escolares a secundaria.

En el ámbito del transporte y el medio ambiente, los concejales por un día también pidieron que se habilitara un punto en Reus donde poder tramitar y recoger la tarjeta de movilidad T-16 del ATM de Tarragona y hacerla disponible hasta los 18 años. «Es necesaria esta propuesta porque las familias no tienen la posibilidad de tramitar esta tarjeta desde Reus y siempre se tienen que desplazar hasta Tarragona», justificaron. También pidieron ampliar los horarios y frecuencias de los autobuses urbanos durante las franjas de entrada y salida de los institutos, a las noches, fines de semana y festivos. Además, también exigieron ampliar la línea 11 para mejorar las conexiones con las afueras de la ciudad.

Por otra parte, los consejeros también pidieron que se ampliaran y mejoraran las zonas verdes y parques públicos de la ciudad, recordando que Reus es una de las ciudades con más de 50.000 habitantes con menos metro cuadrado de zona verde por habitante. A la vez, argumentaron que era necesario aumentar la red de lavabos públicos en la ciudad y organizar encuentros entre los institutos reusenses para fomentar el conocimiento y la relación entre los jóvenes. Finalmente, en la vertiente laboral consideraron que era relevante ampliar las opciones de formación gratuita dirigida a jóvenes a partir de los 16 años e impulsar una bolsa de trabajo juvenil municipal para ayudar con estos jóvenes introducirse al mercado laboral.