Reviviendo el pasado del barrio de Santa Teresa

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

En la calle de Santa Teresa, 3, hay escondida una máquina del tiempo. Entrar por las puertas y adentrarse en la inmensidad permite transportarse a tiempo pretéritos y recordar que el antiguo barrio, enclaustrado entre la calle de Sant Joan y la avenida de Prat de la Riba, guarda un patrimonio, una memoria y una identidad que, a pesar de la inmediatez con el centro puro y duro, son bien propios de esta cuadrícula.

La exposición Carrers d'ahir, espais d'avui, enmarcada en la tercera fase del proyecto de revitalización comercial Reus Espais Vius, ofrece una vuelta por las calles de Sant Elies, de Santa Teresa, de Boule, de los Recs... Ya al principio del siglo XX, era una zona viva y activa. «No había que salir de barrio para tener casi todo aquello que se necesitaba», recuerdan algunos vecinos. Había tiendas de licores, albarderos, hornos, ceramistas... La Guerra Civil causó estragos y, a la década de 1940, reavivó la actividad constructora e industrial para dar respuesta a la recuperación económica posterior. No faltaron los almacenes de venta de aceite y vinagre o las tiendas de comestibles. También aparecieron establecimientos que ofrecían horchata y helados, así como confiterías. Tanta unión había que, en 1955, se compraron unos gigantes, nombrados Pedro y reina Teresa, para el barrio, si bien lo abandonaron en 1966.

Conformada con material del Archivo Municipal y el Centro de la Imagen Mas Iglesias (CIMIR), la muestra incluye el testigo presencial de propietarios, comerciantes y vecinos del antiguo barrio de Santa Teresa que, también, han facilitado fotografías propias. Se le puede recordar, por ejemplo, la nevada del año 2001 y la blanqueada de la calle de Gras y Elies; o los R5 y los 600 que circulaban y aparcaban por el entorno sin ningún impedimento. «En estas calles ha habido bastantes cambios, he visto tiendas que abren y cierran», explica, en un audiovisual, Rosa Menar, que abrió Trasquilón Perruquers en 1995. «Parte de la gracia es que no sea del Ayuntamiento la exposición, sino de los mismos vecinos, que se la hagan suya», expresa el concejal de Empresa y Empleo, Òscar Subirats. «Cotidianidad pura y dura», añade.

El tercer bloque lo centran tres personajes ilustres que vivieron y desarrollaron su actividad en el área, como son el escultor Modest Gené y Roig, el anarcosindicalista y ministro de Justicia Joan Garcia Oliver y el abogado y político Julià Nougués Subirà. La vinculación del barrio con las personalidades permite «retroalimentar este orgullo de pertenencia» y dejar patente que, de cosas, hace años que pasan.

Subirats comenta que los vecinos y comerciantes han transmitido a la concejalía que guardan «recuerdos muy felices» de sus vidas en el antiguo barrio de Santa Teresa, por ejemplo, con las fiestas o con Semana Santa. Joan Cos, vecino del barrio cuando era pequeño, menciona, en el vídeo, cómo era costumbre ir a casa de la vecina cuando faltaba sal, hasta el punto que reinaba un ambiente «muy familiar» y lleno de caras conocidas. Joan Bergadà, del negocio Ramon Bergadà, rememora cuando «todo el barrio llevábamos sillas después de comer a la acera, ligadas entre ellas, para que no las movieran» y, de esta manera, presenciar la Procesión del Santo Entierro. «Era típico», señala.

La exposición se podrá visitar, todavía, hasta el 14 de junio. Viernes permanecerá abierta de 17.30 a 20 horas y sábado, de 10.30 a 13 h. y de 17.30 a 20 h.

Con esta primera fase de poner el foco en el espacio, media docena de emprendedores ya han entrado en la fase de asesoramiento del programa Reus Espais Vius y una veintena de propietarios de locales han mostrado interés en adherirse. De hecho, un centro de fisioterapia en la calle de Sant Elies se ha convertido en el primer negocio abierto que ha formado parte del proyecto. Ahora arrancará la parte menos vistosa, pero de trabajo dura para atraer inversiones. Lo que se ha visto hasta ahora ayuda a dejar constancia que ha habido «un cierto impacto sobre el espacio» y, con eso, «la inercia facilita que vayan pasando cosas», cierra el concejal de Empresa y Empleo.