La reforma del Parque de Bomberos de Reus se encalla y no empezará este mes de junio

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Las obras de reforma del Parque de Bomberos de Reus se encallan y no empezarán este lunes 16 de junio tal como estaba previsto hasta ahora. Según el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, el día fijado era el próximo lunes para iniciar unas obras de reforma y ampliación que darían lugar a un parque 600 metros cuadrados más grande que el actual.

Según confirman fuentes del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya a Diari Més el proyecto «ha sufrido modificaciones por dificultades relativas a instalaciones no previstas que pasan por el nuevo solar, además de tener que tener en cuenta riesgos de protección civil que afectan al parque».

Este nuevo solar es un terreno adyacente situado entre el Mas Carpa y el Mas Tallapedra cedido por el Ayuntamiento de Reus. Aunque se desconocen los detalles de las modificaciones o las dificultades, de momento no se tiene ninguna previsión de cuándo se podrá reanudar el proyecto.

Esta actuación, tal como estaba planteada hasta el día de hoy, contaba con un presupuesto total superior a los 4 millones de euros con el objetivo de «mejorar la funcionalidad y sostenibilidad del parque». Además, estaba proyectado construir un segundo edificio independiente destinado a formación que iría junto con la torre de prácticas ya existente.

Según explicaba en su momento el jefe de la Unidad de Infraestructuras y Sostenibilidad del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat, Guillem Recio, con respecto a sostenibilidad medioambiental se instalarían placas fotovoltaicas que garantizarían la energía de todas las instalaciones del parque, exceptuando la cocina que seguiría funcionando con gas.

Con respecto a la funcionalidad, aunque el exterior quedaría bastante parecido, el gran cambio estaría en el interior del edificio. «La sala de formación ocupaba un gran espacio en el edificio antiguo y que irá al nuevo edificio. Eso es importante, porque es un espacio que no tan sólo utilizan en el parque de Reus, sino también bomberos de otros parques o zonas como Montblanc, Lleida o Tarragona que van a hacer formación», afirmaba Recio.

El nuevo edificio estaría vinculado a la torre de prácticas ya existente y estaría destinado tanto a la formación teórica como práctica. «Aparte de tener las aulas en el edificio, también habrá un espacio exterior para hacer maniobras de prácticas que correspondan o una serie de aulas para llevar a cabo simulaciones o prácticas más tecnológicas», comentaba Recio.

Retrasos

No obstante, se tiene que ver todavía hasta qué punto este obstáculo afecta a la obra proyectada, tanto con respecto a los detalles de esta, a su presupuesto y sus plazos. En su momento ya hubo un ligero retraso, ya que estaba previsto terminar el proyecto ejecutivo de la obra el mes de junio de 2024 y que las obras empezaran en diciembre de aquel año.

No obstante, la redacción del proyecto se retrasó hasta octubre y, entonces, se previó iniciar obras en abril de este año. Finalmente, cuando tuvieron el proyecto redactado el octubre pasado, el departamento confirmó que la fecha de inicio sería el 16 de junio que, finalmente, tampoco será.