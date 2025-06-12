Illa: «No hemos descartado los aeropuertos de Reus y Girona, al contrario»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, presentó el martes la propuesta de mejora, modernización y ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. En declaraciones en El món a RAC1, el jefe del ejecutivo catalán aseguró ayer que «no hemos descartado Reus y Girona, al contrario». «En el proyecto que planteamos se incorporan los aeropuertos de Reus y de Girona y, seguramente, tendrán que acoger conexiones de corto radio más europeas», señaló Illa, quién también hizo referencia a «la conexión con alta velocidad con el Aeropuerto de Barcelona-El Prat». «Intentamos trabajar pensando en todo el sistema aeroportuario catalán y, en particular, con estos aeropuertos que están teniendo una demanda y una operativa creciente estos últimos años», concluyó el presidente.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ya expresó el mismo martes que considera que la ampliación del Prat tiene que afectar «en positivo» a Reus porque, teniendo en cuenta que el crecimiento se centrará en la captación de vuelos transoceánicos, «eso nos permite que los aeropuertos que somos un poco más pequeños, pero que tenemos que dotar de servicio el territorio, tengamos vuelos más europeos». «Por lo tanto, lo valoramos bien», afirmó, remarcando, también, la voluntad de unir las instalaciones aeroportuarias con la alta velocidad.