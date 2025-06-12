Impactante incendio de contenedores en Reus

Este miércoles por la noche, un incendio ha afectado a varios contenedores en la calle Escultor Juli Antoni de Reus. Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 20.02 horas, alertando de las llamas en un contenedor de papel.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación de bomberos, que ha trabajado intensamente durante 45 minutos para extinguir el fuego. A pesar de la rápida actuación, el fuego se ha acabado propagando y ha calcinado completamente un total de cuatro contenedores. Además, las llamas también han afectado a un árbol próximo.