La AV Plataforma de Mas Iglesias hace entrega de las 7.000 firmas

La asociación de vecinos Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias entregó ayer los pliegues con las 7.000 firmas recogidas a lo largo de los tres últimos meses para convocar una consulta ciudadana que, finalmente, no tendrá lugar. El anuncio la semana pasada del Ayuntamiento de Reus de no trasladar la estación de autobuses ha hecho que la asociación, después de entregar las firmas, decidiera desestimar el procedimiento de convocatoria.

Según argumenta el secretario de la junta de la asociación, Albert Margalef, han decidido hacer entrega de las firmas porque, por un lado, «el responsable de protección de datos en la recogida de firmas es el Ayuntamiento, porque estamos dentro del paraguas de su reglamento». Y en segundo lugar porque «todo el mundo que ha participado merece que finalice este procedimiento, a pesar de que ahora sacar la consulta adelante nos chirriaría y, por eso, se desestima».

«Hoy iba a ser un día reivindicativo, pero el cambio de idea respecto a la estación ha convertido la jornada de hoy en la finalización de un trámite que nos llena mucho de orgullo y de agradecimiento a todas las vecinas que han firmado y a las entidades que nos han dado apoyo», afirma Margalef. En más, el secretario reivindica que «la participación sí que funciona». «Los ciudadanos nos tenemos que empoderar y no creer que las cosas no sirven para nada. Hay canales en Reus para poder canalizar la participación ciudadana y que se nos escuche. El Ayuntamiento tiene que estar al servicio del pueblo», sentencia.